Entre los casos de orden público en Bogotá, dejar un vehículo o una motocicleta en la calle sin herramientas adicionales de seguridad puede convertirse en una oportunidad para los delincuentes, pues siempre están alerta a cualquier descuido para atentar contra el patrimonio de los ciudadanos.

Sigue a PULZO en Discover

Es por ello, que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana de Bogotá lanzan la campaña ‘No se la pongamos fácil’ con la que se invita a la ciudadanía a tomar decisiones sencillas, pero que pueden convertirse en grandes barreras contra el hurto.

Las cifras muestran que estas medidas de prevención son necesarias. Si bien el hurto a vehículos en Bogotá en lo corrido del año se reduce un 9%, y el de motocicletas un 6%, alcanzando las cifras más bajas desde 2016, la modalidad de halado tras dejar el automotor estacionado o abandonado en el espacio público concentra siete de cada diez denuncias por este delito en la ciudad.

La reducción del hurto a automotores en Bogotá es el resultado del trabajo articulado de la Secretaría de Seguridad, la Policía y la Brigada XIII del Ejército con controles en las entradas y salidas de la ciudad y en vía pública, verificación de sistemas de identificación de vehículos en parqueaderos y bahías, como también operativos en sectores de mayor incidencia y acciones contra el comercio ilegal de autopartes.

Lee También

Este trabajo mancomunado le ha permitido a las autoridades recuperar, en lo corrido del año, 832 vehículos y 1.190 motocicletas. Además, hay que resaltar que, en el 2025, la recuperación de vehículos alcanzó su mejor resultado en más de una década, con 1.073 automotores, la cifra más alta desde 2011.

Este año, además, se han capturado a 337 personas por hurto a vehículos y motocicletas. Uno de los principales golpes fue la desarticulación de ‘Los Buitres’, dedicados al hurto violento de vehículos de alta gama en diferentes localidades de la ciudad, quienes también fueron los responsables del secuestro de una niña de siete años en Suba.

Pero el trabajo debe continuar y aunque el Distrito, la Policía, la Fiscalía y la Brigada XIII del Ejército no van a escatimar esfuerzos en la lucha contra la delincuencia y en cerrarles los espacios a este mercado criminal, es necesaria la corresponsabilidad ciudadana para tomar medidas de prevención y seguridad.

“La Policía seguirá persiguiendo, capturando y judicializando a los responsables, pero necesitamos que ciudadanos e instituciones cerremos juntos las oportunidades que dejamos abiertas a los delincuentes. Buscar un parqueadero autorizado, no dejar vehículos en la calle y no comprar autopartes hurtadas también son acciones concretas de seguridad. Cada moto y cada carro representan el esfuerzo de una familia y no podemos permitir que un descuido termine financiando la criminalidad”, aseguró el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo

Así las cosas, con la campaña ‘No se la pongamos fácil’, se hace un llamado al ciudadano para que antes de bajarse del vehículo se detenga y revise si le está dejando una oportunidad al delincuente y cómo dificultar su accionar delictivo.

¿Cómo prevenir robo de carros y motos en Bogotá?

La campaña busca que la ciudadanía entienda el riesgo, es decir, que las personas reconozcan, mediante casos reales y actividades cotidianas, cómo un descuido, el exceso de confianza o dejar un vehículo sin ninguna medida adicional de seguridad puede facilitar la acción delictiva, pues tan solo diez segundos son necesarios para que un delincuente hurte un automotor.

De igual manera, el objetivo es promover hábitos y herramientas que permitan agregar barreras al delito. En ese sentido, se recomienda combinar las siguientes medidas tecnológicas y dispositivos físicos de seguridad para reducir los riesgos:

GPS: permite ubicar el vehículo en caso de hurto.

Bloqueo o apagado remoto: permite inmovilizar el vehículo desde el celular, según el sistema instalado.

Cortacorriente o kill switch: impide el encendido no autorizado.

Bastón o bloqueo de timón: dificulta el movimiento del volante.

Traba de palanca de cambios: impide manipular la transmisión.

Bloqueador de clutch o freno (traba pedales): bloquea físicamente los pedales, dificultando el accionamiento del clutch o del freno, evitando la conducción normal del vehículo.

Alarma e inmovilizador: alerta ante intentos de manipulación y dificulta el encendido.

Para las motocicletas: candado de disco con alarma, pinza o traba de disco y bloqueador de manillar o pedal.

En ambos casos, no se trata de depender de una sola herramienta, sino de sumar barreras que hagan más difícil el hurto.

Las cifras ponen en evidencia cuáles son las franjas horarias del día en las que hay que tener mayor atención: en el caso de los vehículos, los rangos de mayor afectación están entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a.m. En las motocicletas, la mayor concentración de casos se presenta entre las 6:00 p. m. y las 12:00 a.m.

“Suba, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Kennedy y Puente Aranda están entre las localidades con mayor incidencia, y el halado es la modalidad que más se presenta. Por eso esta campaña busca que la ciudadanía entienda que la seguridad también empieza en decisiones muy concretas: dónde dejamos el vehículo, cómo lo protegemos y qué oportunidades estamos dejando abiertas. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo de prevención y persiguiendo y capturando a los responsables, pero necesitamos cerrarles esos espacios”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho.

Por eso, la recomendación es que cuando el ciudadano vaya a dejar su vehículo en algún lugar, recuerde que no basta con cerrar la puerta o activar la alarma; es necesario activar otras de las anteriores barreras mencionadas.

También es necesario desincentivar el mercado ilegal de autopartes, que es la fuente de rentabilidad para quienes participan en el hurto de vehículos. Algunos automotores hurtados pueden ser desarmados para comercializar sus partes, que posteriormente llegan al mercado como espejos, rines, exostos, tanques, piezas mecánicas o elementos de carrocería.

Por eso, la campaña ‘No se la pongamos fácil’ también hace un llamado a los ciudadanos a no alimentar la cadena del delito: verificar la procedencia de las autopartes, exigir documentos que acrediten su origen y desconfiar de piezas cuyo precio o procedencia resulten sospechosos.

Si no hay compradores para las piezas de origen ilegal, se reduce las oportunidades económicas para los delincuentes.

“Y hay una segunda alerta fundamental: cuando le hurtan su vehículo, no negocie con criminales, no pague rescates y no entregue información personal en redes sociales. Hemos visto casos en los que las víctimas publican su número telefónico pidiendo ayuda para encontrar su carro o su moto y terminan exponiéndose a oportunistas que las llaman, las intimidan y les exigen dinero a cambio de una supuesta recuperación. La denuncia debe hacerse ante la Policía Metropolitana, la Secretaría de Seguridad o la Fiscalía, y ojalá de manera inmediata a través de la Línea 123. La prevención y la denuncia rápida son claves para cerrarles el espacio a quienes viven del delito”, agregó el secretario Restrepo.

¿Cómo denunciar?

La campaña también está dirigida a la reacción ante situaciones sospechosas, un posible hurto de carros o sus consecuencias. La recomendación es evitar enfrentamientos o exponerse a una situación de riesgo y acudir a las autoridades, utilizando los canales disponibles para reportar oportunamente cualquier hecho.

Ante cualquier actitud sospechosa se debe alertar de manera inmediata a través de la Línea 123 y en caso de ser víctima de hurto de vehículo se debe denunciar a la Fiscalía General de la Nación. Si se requiere ayuda, contactar al equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría de Seguridad, llamando al (601) 377 95 95 Opción 5 – Extensión 1137.

De igual manera, en caso de ser víctima de hurto y si los delincuentes contactan a la víctima con la falsa ilusión de regresar el vehículo a cambio de dinero, se debe denunciar a la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z