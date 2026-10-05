El caso de Yenifer García, quien murió durante un tatuaje a domicilio en Bogotá, tomó un nuevo rumbo después de que Medicina Legal estableciera cómo debe clasificarse su muerte.

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El dictamen forense determinó que se trató de una muerte violenta en contexto de homicidio, una conclusión que ahora queda en manos de la Fiscalía para su respectiva valoración dentro de la investigación.

Al respecto, el concejal Jairo Avellaneda señaló que el análisis de Medicina Legal relacionó la muerte de Yenifer con la combinación de un cóctel de medicamentos que ahora hacen parte de los elementos que deberán ser revisados por las autoridades.

El nuevo dictamen llega más de un mes después del fallecimiento y representa una pieza clave para esclarecer qué pasó durante aquella jornada. La familia de Yenifer ha esperado respuestas sobre las circunstancias de su muerte y reclama que las conclusiones forenses sean tenidas en cuenta.

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Ahora, la Fiscalía deberá analizar este resultado junto con las demás pruebas recopiladas para establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades penales que correspondan. El señalado queda así bajo el foco de las autoridades mientras avanza el proceso.

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