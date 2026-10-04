El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, encendió las alarmas sobre el avance de la construcción del metro de la ciudad y advirtió que la obra puede entrar en una zona de riesgo si el consorcio a cargo no incrementa de manera urgente el personal desplegado en los frentes de trabajo.

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En diálogo con el periodista Gustavo Gómez, el mandatario distrital reconoció que, aunque la obra aún se encuentra dentro de márgenes tolerables, algunos aspectos específicos acumulan retrasos que podrían comprometer el cronograma general si no se corrigen a tiempo.

Los frentes más rezagados, de acuerdo con el alcalde, son las estaciones, los sistemas de comunicación y las intervenciones de espacio público. Ante ese panorama, Galán aseguró haber trasladado directamente al consorcio la exigencia de reforzar las cuadrillas de trabajo.

“Toca ponernos pilas todos, todos, pero particularmente tengamos más personal trabajando, más personal en las estaciones que permitan avanzar rápidamente“, enfatizó el mandatario.

Mañana, en #LosProtagonistas, de @CaracolRadio, jalón de orejas del alcalde @CarlosFGalan al consorcio chino por falta de personal en las obras del metro de Bogotá. https://t.co/jtcZIN8kLO — Gustavo Gómez Córdoba (@gusgomez1701) October 3, 2026

Sobre la respuesta del consorcio, conformado en su mayoría por empresas de origen chino, Galán indicó que el diálogo con los ejecutores ha sido constante, aunque no siempre fluido. “Los chinos están entendiendo esto, pues yo siento que sí, hay un diálogo permanente con ellos. Obviamente ellos a veces argumentan una cosa, la otra, pero yo creo que el mensaje es tenemos que terminar esa obra”, sostuvo.

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¿Cuál es la fecha estimada de entrega del metro de Bogotá?

Hasta el momento, según la Alcaldía de Bogotá, el metro de Bogotá comenzará a operar en marzo de 2028, pues la idea es terminar la obra en septiembre de 2027, luego hacer pruebas durante seis meses y ahí sí que ya se pueda usar.

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