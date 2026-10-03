La delincuencia asestó un duro golpe al sector de la salud animal en Bogotá. La reconocida clínica Cirugía Veterinaria Especializada denunció el hurto de sus herramientas de trabajo médicas y dispositivos de comunicación.

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Los delincuentes ingresaron a las instalaciones y sustrajeron tecnología médica de alta precisión. Entre los elementos hurtados destaca un ecógrafo veterinario marca EDAN, modelo U60 VET, con número de serie 560362-M22605780004.

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Este ecógrafo incluye accesorios vitales para la atención de las mascotas. Los asaltantes se llevaron una sonda microconvex multifrecuencia, una sonda lineal multifrecuencia, cable de alimentación, batería recargable, memorias USB y la maleta de transporte.

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Además, los criminales hurtaron un monitor de signos vitales veterinario marca EDAN, modelo IM70 VET, con serie 261180-M20c601000. Este equipo resulta fundamental para monitorear a los pacientes durante los procedimientos quirúrgicos.

La incursión delictiva dejó a la clínica sin sus herramientas administrativas. Los ladrones robaron todos los computadores y teléfonos celulares del establecimiento, afectando gravemente la atención al público y la logística médica.

Ante esta emergencia, los directivos del centro médico emitieron una voz de alarma a la comunidad y al gremio. Solicitaron a veterinarios, técnicos y distribuidores abstenerse de comprar, comercializar, recibir para mantenimiento o intermediar estos instrumentos.

La veterinaria habilitó temporalmente su cuenta de Instagram (@cirugia.veterinaria) para recibir información relevante. Piden a la ciudadanía verificar cuidadosamente los números de serie en caso de recibir ofertas sospechosas en el mercado.

Los profesionales de la salud animal agradecen la difusión masiva de este caso entre colegas y servicios técnicos. La colaboración ciudadana resultará determinante para ubicar los equipos y capturar a los responsables de este atraco.

Las autoridades locales evalúan las pruebas recopiladas para dar con el paradero de la banda. Mientras tanto, el gremio veterinario mantiene la vigilancia activa en toda la capital para evitar la reventa del material robado.

¿Qué hacer ante un robo en Bogotá?

Enfrentar un robo en Bogotá exige actuar con calma, proteger la integridad física y acudir a las entidades competentes para mitigar riesgos e iniciar las acciones legales correspondientes. Según las directrices de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, este es el protocolo oficial recomendado:

Priorice la seguridad: No se oponga al atraco ni confronte a los agresores. Conserve la calma y procure memorizar características físicas, vestimenta, dirección de huida o placas de vehículos involucrados para facilitar la labor de las autoridades.

Reporte inmediato a la Línea de Emergencias 123: Si el delito acaba de ocurrir o hay heridos, llame de inmediato a la Línea 123 de la Policía Nacional para solicitar la intervención de la cuadrante del sector.

Bloqueo preventivo de activos: En caso de hurto de dispositivos móviles, tarjetas débito/crédito o documentos, contacte de inmediato a su entidad bancaria para congelar cuentas y a su operador móvil para suspender la línea y bloquear el número IMEI del equipo.

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Interposición de la denuncia formal

Plataforma virtual: Ingrese a la plataforma oficial ¡A Denunciar! (convenio entre la Policía Nacional y la Fiscalía) para registrar el hurto de dinero, celulares, vehículos u objetos personales.

Canal telefónico: Marque a la línea nacional de la Fiscalía 122 desde el celular, al 018000919748 o al teléfono fijo en Bogotá (601) 5702000.

Orientación distrital: La Secretaría de Seguridad dispone del equipo AIDE al teléfono (601) 3779595 ext. 1137 para guiar a las víctimas en el proceso.

Presencial: Acuda a la Sala de Recepción de Denuncias de la Fiscalía o a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) más cercana.

Trámite de pérdida de documentos: Genere el reporte de pérdida en el portal web de la Policía Nacional para respaldar la solicitud de duplicados de cédula o licencia.

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