Por: El Espectador

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El esperado regreso de la banda surcoreana BTS a Bogotá ha transformado por completo la dinámica habitual de movilidad y actividades económicas en la ciudad. Este sábado 3 de octubre, el grupo celebra su segunda presentación en el estadio El Campín, tras una primera jornada en la que más de 53 mil seguidores colmaron el recinto. De acuerdo con la información divulgada por Transmilenio, el flujo masivo de asistentes obligó a tomar medidas contingentes para garantizar la movilidad y la seguridad, luego de que el viernes se reportaran importantes congestiones vehiculares en el corredor de la avenida 30, producto de la alta asistencia.

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En este contexto, la empresa de transporte anunció la suspensión temporal de la estación El Campín durante algunas horas. Esta medida busca evitar mayores dificultades en el desplazamiento de ciudadanos y fanáticos antes y durante el espectáculo. La reapertura está programada para las 10:00 p. m., momento en que arrancará la evacuación concertada del estadio. Para ello, se ha coordinado la disposición de rutas especiales desde las estaciones El Campín, UAN y Movistar Arena hacia los principales portales de la ciudad, como 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. La frecuencia de salida de estos buses dependerá de la afluencia de pasajeros en cada punto.

Por otro lado, las autoridades han establecido una zona amarilla provisional para taxis y vehículos autorizados en la diagonal 61B, entre calle 57 y transversal 25, disponible para los días 3 y 4 de octubre hasta las 3:00 a. m. después de los conciertos. No se permite que vehículos particulares se detengan frente al estadio sobre la avenida NQS, ni utilizar este corredor como espacio de recogida improvisado; se recomienda emplear únicamente los paraderos autorizados. Este control tiene como propósito evitar embotellamientos y garantizar el flujo seguro de las más de 53.000 personas esperadas por show.

La magnitud del evento trasciende el entretenimiento y el transporte. Según datos del Observatorio de Turismo, el impacto económico también será significativo: se estima que los asistentes gastarán más de 99.000 millones de pesos durante su estadía en la capital. Este monto se distribuye principalmente en alimentos y bebidas (39.108 millones), alojamiento (29.384 millones), transporte interno (17.557 millones) y compras de recuerdos (12.976 millones). Estas cifras corresponden al gasto total asociado a las dos fechas de los conciertos y reflejan el efecto integral del fenómeno BTS en Bogotá.

¿Cómo funcionará la movilidad y transporte público después de los conciertos de BTS en El Campín?

Transmilenio ha dispuesto rutas especiales desde estaciones cercanas como El Campín, UAN y Movistar Arena para evacuar a los asistentes después de los conciertos, con frecuencias ajustadas al volumen de pasajeros y destinos hacia principales portales de la ciudad. Además, se habilitó una zona amarilla temporal en diagonal 61B para taxis y vehículos autorizados, y se prohíbe la detención de vehículos particulares frente al estadio sobre la avenida NQS, todo ello para facilitar una salida ordenada y segura.

¿Cuál es el impacto económico de los conciertos de BTS en Bogotá en 2023?

De acuerdo con el Observatorio de Turismo, el impacto económico total previsto por los dos conciertos de BTS en Bogotá supera los 99 mil millones de pesos, principalmente en gastos de alimentos, alojamiento, transporte y compras de recuerdos por parte de los asistentes, reflejando el alcance e influencia de estos eventos masivos en la economía local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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