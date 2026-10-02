Por: El Espectador

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La llegada de la mundialmente reconocida agrupación surcoreana BTS a Bogotá promete movilizar multitudes de una magnitud poco común para la ciudad. Según la organización del evento, más de 53.000 personas por noche asistirán a los conciertos del viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, una cifra comparable a la población de una ciudad intermedia. Tal afluencia ha forzado la implementación de dispositivos especiales tanto en movilidad como en seguridad, así como cambios significativos en el transporte público y la circulación vehicular en los alrededores, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad.

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La logística para el ingreso al estadio será rigurosa. Las puertas abrirán desde las 4:00 p. m., mientras que el espectáculo principal iniciará a las 8:00 p. m., aunque los horarios pueden ajustarse según las condiciones, como lo advirtió la organización. El acceso de menores de edad, entre siete y 17 años, está permitido únicamente si van acompañados de un adulto con entrada propia, y sus ubicaciones estarán exentas de venta de bebidas alcohólicas. Personas con movilidad reducida contarán también con zonas especiales a las que podrán ingresar junto a un acompañante, siempre y cuando ambos tengan boleta individual. La seguridad es una prioridad: quienes no acaten los procedimientos establecidos podrán ser retirados del estadio sin reembolso, según la organización.

Respecto a objetos prohibidos, la lista es extensa: no se permitirá ingresar cámaras profesionales, videograbadoras, equipos de audio, objetos cortopunzantes, aerosoles, láseres, sombrillas, botellas, latas, pirotecnia ni alimentos o bebidas. Un dato clave es que los bolsos no deben superar los 30 por 30 centímetros. Las mascotas tampoco están autorizadas en el evento.

En cuanto a la movilidad, la Secretaría de Movilidad recomienda el transporte público. Para la llegada, estarán disponibles 13 servicios troncales de TransMilenio y 39 rutas zonales con paraderos cercanos. A la salida, desde las 10:00 p. m., operarán ocho buses especiales desde las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena hacia varios portales, pero no habrá extensión del horario en rutas alimentadoras. Es importante aclarar que en los alrededores de El Campín habrá cierres y controles desde días antes y hasta después del evento, y estará prohibido detener vehículos para recoger o dejar pasajeros, salvo en una zona amarilla provisional para taxis y servicios especiales.

Para los fanáticos, la venta de productos oficiales de BTS contará con puestos dentro y fuera del estadio, aunque con posibilidad de suspensiones temporales para facilitar el acceso. Según cálculos del Instituto Distrital de Turismo, el gasto de los asistentes superará los 99.000 millones de pesos en sectores de alojamiento, comercio y servicios.

¿Cuáles son las rutas de TransMilenio para llegar al concierto de BTS en El Campín?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, para asistir a los conciertos de BTS en El Campín, usted tendrá a disposición 13 servicios troncales de TransMilenio que llegan a las estaciones Movistar Arena y Campín-UAN, sobre la troncal NQS Central. Adicionalmente, 39 rutas zonales facilitarán el acceso, cubriendo puntos cercanos al estadio, como la NQS, calles 63 y 53, y carrera 24.

¿Qué objetos están prohibidos en los conciertos de BTS en Bogotá?

La organización prohíbe el ingreso de cámaras profesionales, grabadoras, equipos de audio, objetos cortopunzantes, aerosoles, láseres, sombrillas, botellas, pirotecnia, alimentos, bebidas y bolsos que excedan los 30 por 30 centímetros. Tampoco se admiten mascotas, garantizando así la seguridad y el orden durante el evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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