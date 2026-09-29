El Movistar Arena de Bogotá comenzó a dejar atrás el nombre que lo ha identificado desde su inauguración en 2018. Este martes 29 de septiembre de 2026, trabajadores desmontaron las letras gigantes de la fachada del escenario, en un procedimiento que quedó registrado en video y que marca el fin de una etapa para uno de los principales recintos de conciertos de la capital.

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Las imágenes muestran a varios operarios que, con ayuda de una grúa tipo plataforma, retiraron las letras que conformaban el nombre de Movistar en la parte exterior del coliseo. El registro deja ver cómo avanzan los trabajos para quitar la identificación que durante ocho años acompañó la entrada de miles de asistentes a conciertos y otros espectáculos.

El retiro del aviso está relacionado con el final del patrocinio que la compañía de telecomunicaciones mantenía sobre el escenario. Desde su apertura en 2018, el recinto llevó el nombre de Movistar Arena, como parte de un acuerdo comercial que vinculó a la marca con uno de los espacios más importantes para eventos musicales en Bogotá.

Movistar Arena tendrá nuevo nombre, pero todavía no hay reemplazo confirmado

El cambio también se produce después de que BeatHub Entertainment adquiriera el 100 % de la compañía encargada de operar el escenario, movimiento que abre una nueva etapa para el recinto.

En ese contexto, la empresa comenzó a recibir propuestas de marcas interesadas en asumir los derechos de nombre del coliseo. Entre los sectores que han mostrado interés están el bancario, el de servicios y el de las telecomunicaciones.

Sin embargo, por ahora no se ha anunciado cuál será la compañía que ocupará el lugar de Movistar en la fachada del escenario. La decisión podría conocerse a comienzos de 2027, de acuerdo con la información conocida sobre el proceso.

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Por lo pronto, el retiro de las letras deja una imagen que marca el cierre de una etapa comercial para el recinto bogotano. Aunque el nombre que lo identificó desde 2018 comenzó a desaparecer de su fachada, el escenario seguirá a la espera de una nueva marca que lo acompañe en los próximos años.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.