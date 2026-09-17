El mercado del entretenimiento en vivo en Colombia dio un golpe de timón de alta repercusión económica tras confirmarse una millonaria transacción que reconfigura el mapa de los grandes espectáculos en el país. La compañía BeatHub Entertainment concretó la compra del 50 % de las acciones que estaban en manos del grupo chileno BeLive Entertainment Group, logrando de esta manera consolidar la propiedad absoluta y el control del ciento por ciento de la sociedad operadora del Movistar Arena de Bogotá.

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La operación pone fin a una alianza estratégica de varios años que permitió levantar y posicionar el escenario multipropósito desde su inauguración en 2018. Tras más de dos décadas de trayectoria en la industria nacional, BeatHub decidió apostar a fondo por un modelo de visión unificada a largo plazo, asumiendo las riendas totales de uno de los espacios culturales y de conciertos más rentables y transitados de la región andina.

Desde su apertura, el Movistar Arena ha transformado radicalmente la dinámica de las giras internacionales en el país. Las cifras respaldan el peso del negocio: por el escenario han desfilado más de 5,5 millones de asistentes y más de 400 artistas de talla mundial, consolidando una plataforma que para este 2026 proyecta la realización de más de 160 eventos masivos. Su robusta infraestructura técnica lo convirtió rápidamente en el epicentro indiscutible del entretenimiento en vivo, atrayendo a promotores, marcas y fanáticos que demandan estándares internacionales.

A pesar de la salida de BeLive —el conglomerado chileno socio desde el génesis del proyecto y operador de plazas como el Santander Arena y Bizarro Live en su país de origen—, la apuesta local busca blindar y potenciar la competitividad de Colombia dentro del exigente circuito de giras latinoamericanas. En ese engranaje, el Movistar Arena no actúa en solitario; la estrategia de expansión de BeatHub contempla operar en llave con el futuro DAVIarena en Medellín, configurando un circuito dual de arenas de clase mundial capaces de capturar la mayor tajada del mercado de conciertos.

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El ecosistema empresarial detrás de la movida no es menor. Fundada por empresarios de la talla de Eduardo Olea, Hernando Sánchez y Germán Gómez, la estructura de BeatHub abarca segmentos vitales de la industria que van desde la boletería masiva con Tuboleta hasta la producción técnica, servicios de alimentos, bebidas y promoción de eventos. Con el 100 % del Movistar Arena en su poder, la compañía criolla busca acelerar nuevas inversiones tecnológicas y de experiencia de usuario, reafirmando que el negocio de la música en vivo en Colombia dejó de ser una apuesta marginal para convertirse en un motor financiero de primer orden.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.