Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, señaló que 37 % de la población colombiana todavía recurre al crédito informal conocido como “gota a gota”, pese al crecimiento de las plataformas financieras digitales.

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Según explicó, el crédito digital representa 39,4 % de las compañías fintech del país y se ha convertido en una alternativa para llevar financiamiento formal a personas que antes no tenían acceso.

Santos destacó que Colombia cuenta con más de 390 fintech activas y que 96,5 % de los adultos tiene al menos un producto financiero.

Sin embargo, advirtió que esto no significa una inclusión financiera efectiva, pues 79 % de las transacciones todavía se realizan en efectivo y solo 36,6 % de los colombianos tiene acceso al financiamiento formal.

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Entre los principales retos del sector están las regulaciones tributarias, el 4×1.000, la implementación de las finanzas abiertas, la regulación de las criptomonedas y un sistema de licenciamiento proporcional al riesgo.

Sobre la tasa de usura, Santos propuso separar el cálculo para créditos de consumo y ordinarios, medida que, según Colombia Fintech, podría desbloquear más de $10 billones en financiamiento adicional.

También planteó desmontar progresivamente el 4×1.000 durante ocho años y avanzar en la interoperabilidad del impuesto para facilitar el acceso de empresas y usuarios a las exenciones.

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