El comercio minorista en Colombia mostró un comportamiento positivo durante julio de 2026.

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Según cifras del DANE, las ventas reales del comercio minorista y de vehículos aumentaron 5,3 % frente al mismo mes de 2025. Al excluir las ventas de combustibles, el crecimiento fue de 7,3 %.

El personal ocupado en el sector también creció, con una variación de 1,0 % en julio. En el acumulado entre enero y julio, las ventas registraron un aumento de 11,4 %, mientras que el empleo avanzó 1,6 %.

En los últimos doce meses hasta julio, las ventas crecieron 11,2 % y el personal ocupado aumentó 1,8 %.

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De las 19 líneas de productos analizadas, 14 presentaron resultados positivos. El sector automotor fue uno de los principales impulsores del crecimiento.

Las ventas de vehículos automotores y motocicletas para uso de los hogares aumentaron 21,8 %, mientras que otros vehículos y motocicletas crecieron 10,8 %.

También sobresalieron los equipos de sonido y video, cuyas ventas aumentaron 25 %.

Otros productos con incrementos fueron las bebidas no alcohólicas (17,6 %), artículos para el hogar (12,8 %), libros y papelería (12,8 %) y electrodomésticos y muebles (11,9 %).

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