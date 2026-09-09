El Invima emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del insecticida ‘Sergio El Exterminador’, producto que estaría siendo ofrecido a consumidores en Colombia principalmente a través de redes sociales como TikTok.

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La entidad señaló que el producto no cuenta con registro sanitario, requisito obligatorio para la venta de plaguicidas de uso doméstico o en salud pública en el país.

De acuerdo con la alerta sanitaria 286-2026, la falta de registro impide garantizar aspectos fundamentales como la calidad, seguridad, eficacia, composición y origen del insecticida, además de las condiciones en las que fue fabricado, almacenado y transportado.

El Invima advirtió que esta situación puede representar un riesgo para la salud de las personas que lo utilicen.

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La detección del producto se produjo tras denuncias ciudadanas y acciones de vigilancia sanitaria. Ante esto, la autoridad pidió a quienes ya lo compraron o lo tienen en sus hogares suspender inmediatamente su uso.

Asimismo, recomendó no adquirir ‘Sergio El Exterminador’ y denunciar ante el Invima a las personas o establecimientos que lo comercialicen o distribuyan.

La entidad recordó que los productos fraudulentos pueden promocionarse mediante redes sociales, páginas web y otros canales digitales, por lo que recomendó verificar siempre el registro sanitario antes de comprar plaguicidas.

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