Por: Portal Bogotá

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El reciente operativo adelantado en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, representa un duro golpe contra el comercio ilegal de licor adulterado y la falsificación de elementos de seguridad. Según información confirmada por la Fiscalía General de la Nación, este trabajo articulado con la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Usaquén y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto a la Gobernación de Cundinamarca, permitió la incautación de 8.520 unidades de licor adulterado y más de 12.000 elementos falsificados entre estampillas, tapas y sellos. Todo este material estaba destinado a ingresar al mercado, con un potencial de ingresos ilícitos superiores a $1.700 millones de pesos colombianos.

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El operativo consistió en 11 diligencias de allanamiento en dos centros comerciales de la zona, con la participación no solo de las entidades judiciales y administrativas, sino también del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la Décima Tercera Brigada del Ejército, la Federación Nacional de Departamentos y empresas especializadas en protección de marcas. El trabajo conjunto permitió identificar y desmantelar un canal de distribución ilegal que tenía como destino bares, discotecas y establecimientos donde el consumidor final podía llegar a pagar entre $80.000 y $200.000 por cada unidad, valor notablemente superior al que los intermediarios pagaban en el mercado clandestino, que oscilaba entre $7.000 y $25.000 por botella.

Más allá del impacto económico, las autoridades destacan el riesgo sanitario y fiscal que representa este tipo de actividad ilegal. De acuerdo con Amira Anaya, coordinadora de la Unidad de Reacción Inmediata del INVIMA, retirar del mercado estas bebidas adulteradas significa "evitar una potencial emergencia de salud pública en los hogares bogotanos y cundinamarqueses". Este tipo de operativo no solo protege la salud de los consumidores, sino que contribuye a salvaguardar los recursos públicos. Según cifras de la Gobernación de Cundinamarca, la evasión de impuestos por consumo de licores supera los $80.000 millones anuales en el departamento.

Por ello, las autoridades insisten en la importancia de adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos reconocidos, desconfiar de precios demasiado bajos y verificar siempre la autenticidad del registro sanitario, así como la integridad de las etiquetas, tapas y sellos de seguridad. Estas son recomendaciones claves para prevenir incidentes de salud y facilitar la lucha contra la ilegalidad. La Fiscalía General, junto con la Gobernación de Cundinamarca y entidades aliadas, continuará el seguimiento y aplicación de medidas de control contra estos delitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los riesgos de consumir licor adulterado según el INVIMA?

Consumir licor adulterado representa un riesgo grave para la salud, según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). La intervención realizada evitó que miles de botellas potencialmente peligrosas llegaran a hogares de Bogotá y Cundinamarca, lo que habría podido desencadenar una emergencia de salud pública con efectos nocivos sobre los consumidores.

¿Por qué representa un impacto fiscal el comercio ilegal de licor en Cundinamarca?

El comercio ilegal de licor afecta gravemente las finanzas públicas de Cundinamarca, ya que reduce la recaudación de impuestos al consumo de licores. Según datos de la Gobernación, estas pérdidas superan los $80.000 millones cada año, lo que limita los recursos disponibles para inversión social y planes de desarrollo en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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