Por: Portal Bogotá

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Desde el 31 de agosto, el sistema TransMilenio de Bogotá anunció la suspensión definitiva de la ruta TransMiZonal B915 Toberín – A915 Porciúncula. Esta decisión, de acuerdo con TransMilenio, busca adaptar la oferta de transporte público a las necesidades actuales de los usuarios en el nororiente de la ciudad. Para cubrir el vacío dejado por la antigua ruta, el sistema habilitó un completo portafolio de servicios que permite a los ciudadanos mantener su movilidad sin inconvenientes.

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Las alternativas disponibles para los diferentes sectores afectados incluyen varias rutas TransMiZonales, cada una diseñada para cubrir tramos específicos del corredor previamente atendido por la B915-A915. Por ejemplo, para quienes transitan por el sector de la calle 163A, calle 166 y carrera 17 (entre carrera 17 y avenida carrera 9), están disponibles las rutas B906-D906 (Toberín – Villa Gladys), C103-A103 (Portales del Norte – Estación Calle 76), B309-K309 (Lijacá – San Pablo), C404-F404 (Calle 170 – Patio Bonito) y Z4B (Estación Terminal – Terminal Salitre), informó TransMilenio.

De igual forma, en el sector de la avenida calle 161 (entre carrera 17 y avenida carrera 9), los usuarios pueden utilizar las mismas rutas mencionadas. Para el sector de la calle 153 (entre avenida carrera 7 y avenida carrera 15), la oferta incluye la ruta Z8 (Toberín – Metrovivienda) y 634 (Bosa San José – Calle 153). Si usted se moviliza por la avenida carrera 11 y avenida carrera 9 (entre avenida calle 116 y calle 110), también se mantienen rutas como B608-H608 (Calle 134 – Arabia), además de las ya mencionadas C103-A103, C404-F404, 634 y T26 (Palermo Sur – Country Club). Adicionalmente, sectores de la carrera 7 y calle 72 disponen de rutas como B907-H907 (Terminal Norte – Usme Centro), 18-3 (AutoNorte / Estación Terminal – Germania), T13 (Villa Cindy – Hospital San Blas), T25 (Potosí – Terminal Norte), A002 (San Luis – Estación Movistar Arena) y T06 (Porciúncula – La Sureña). Esta reorganización pretende garantizar que ningún usuario quede sin servicio de transporte por la ruta eliminada.

TransMilenio recomienda planificar el viaje con anticipación y mantener la tarjeta TuLlave cargada para evitar contratiempos. Además, sugiere descargar la aplicación oficial TransMiApp, que permite informarse sobre cambios y novedades en tiempo real. Todos estos ajustes tienen como objetivo facilitar una transición ágil y segura a los pasajeros del sistema, manteniendo la conectividad en el corredor nororiental de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas reemplazan la B915 Toberín – A915 Porciúncula en TransMilenio?

TransMilenio ofrece diversas rutas TransMiZonales como alternativa, entre ellas B906-D906, C103-A103, B309-K309, C404-F404, Z4B, Z8, 634, B608-H608, T26, B907-H907, 18-3, T13, T25, A002 y T06, dependiendo del tramo afectado en el nororiente de la ciudad. Estas rutas aseguran la conectividad en los corredores principales y permiten a los usuarios planificar sus desplazamientos de forma eficiente.

¿Qué es una ruta TransMiZonal dentro del sistema TransMilenio?

Una ruta TransMiZonal es una modalidad de servicio dentro del sistema TransMilenio que permite conectar diferentes sectores de la ciudad a través de corredores específicos. Estas rutas suelen cubrir distancias largas y operar tanto en corredores principales como en tramos alimentadores, facilitando a los usuarios realizar traslados entre zonas clave de Bogotá sin necesidad de múltiples transbordos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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