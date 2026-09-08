El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya llegó a Colombia y aterrizó este martes 8 de septiembre en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Soledad, Atlántico, hacia la 1:00 de la tarde.

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El alto funcionario estadounidense fue recibido con honores militares por el canciller colombiano, Omar Bula, y la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo.

Tras su llegada a Barranquilla, Rubio se trasladó para cumplir su encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, en una reunión considerada de alto nivel entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

El mandatario recibió al secretario de Estado y ambos se saludaron calurosamente antes de iniciar la agenda oficial.

Durante el encuentro se prevé que los dos gobiernos aborden asuntos prioritarios de la relación bilateral, entre ellos la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico y el apoyo de Washington a Colombia para enfrentar las consecuencias del fuerte terremoto registrado recientemente en el país.

La visita de Rubio hace parte de una gira por Latinoamérica que también incluye Ecuador y Perú, con el objetivo de fortalecer los vínculos políticos de Estados Unidos con la región.

La reunión con De La Espriella será clave para conocer las prioridades de la nueva relación entre Bogotá y Washington.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.