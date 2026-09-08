Mientras que en Colombia se toman decisiones clave en el el Gobierno de Abelardo de la Espriella, uno de los encuentros determinantes en el territorio nacional calienta literalmente motores.

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Así fue como Marco Rubio, Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, emprendió su viaje hacia tierras colombianas de cara a un encuentro determinante entre las administraciones de ambos países.

Por eso, la cuenta oficial en X (antes conocido como Twitter) de la mencionada entidad estadounidense reveló la imagen de la salida del viaje a Colombia entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026, dentro de una gira regional.

Sobre las 11 de la mañana de este miércoles 8 de septiembre, la publicación mostró al funcionario al subirse en el avión de camino a un encuentro entre ambos gobiernos.

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Si bien el primer paso es con el Gobierno de Abelardo de la Espriella, la visita incluye además paradas en Ecuador y Perú, países cuyos gobiernos también mantienen actualmente vínculos estrechos con Washington.

Rubio llega a Colombia el martes 8 de septiembre para reunirse con el presidente colombiano y el canciller Omar Bula Escobar.

El encuentro se llevará a cabo en Barranquilla, en la sede de la Presidencia de la República, según confirmó la Cancillería colombiana.

Uno de los objetivos centrales es dialogar sobre el respaldo estadounidense frente a la respuesta de Colombia ante un reciente terremoto.

Esperamos darle la bienvenida al secretario Rubio. Colombia es la primera parada de este importante viaje a la región. SECRETARIO RUBIO: Una de nuestras prioridades es fortalecer nuestra presencia en el hemisferio occidental, y creo que este viaje y estas reuniones, tanto como… https://t.co/6WqwCqVehi — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) September 8, 2026

También se abordará el fortalecimiento de la cooperación conjunta contra el narcoterrorismo, considerado una amenaza para todo el hemisferio occidental.

Otro punto clave de la agenda será impulsar relaciones comerciales más estrechas entre Colombia y Estados Unidos, según el Departamento de Estado.

Con este viaje, la administración Trump busca reafirmar su compromiso con un hemisferio occidental seguro, próspero y democrático.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, calificó a Estados Unidos como un extraordinario aliado de Colombia, destacando valores democráticos compartidos.

Lara Restrepo señaló que ambos países combaten enemigos comunes, refiriéndose específicamente a las expresiones narcoterroristas presentes en la región.

La presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, también respaldó la visita como una señal política favorable.

Lacouture consideró que el encuentro refuerza los buenos vientos actuales en la relación bilateral entre ambos países.

No todas las reacciones han sido positivas frente al anuncio de la visita del alto funcionario estadounidense al territorio colombiano.

El senador Iván Cepeda advirtió que la visita busca sellar compromisos de intervención y condicionar la soberanía nacional colombiana.

Cepeda planteó dudas sobre una posible agenda energética oculta, vinculada a la explotación intensificada de hidrocarburos en el país.

Según el legislador, existe preocupación por convertir a Colombia en una reserva petrolera y energética para intereses estadounidenses.

Luego de su paso por Colombia, Rubio continuará su gira viajando a Quito, donde se reunirá con el presidente Daniel Noboa.

La gira cerrará en Lima, donde el secretario de Estado sostendrá un encuentro con la mandataria peruana Keiko Fujimori.

Fujimori asumió el poder en Perú el 28 de julio de 2026, tras un proceso electoral reciente en ese país.

Este viaje representa el cuarto recorrido de Rubio por Latinoamérica durante su gestión como secretario de Estado estadounidense.

La gira se enmarca en la estrategia de la administración Trump de promover gobiernos ideológicamente alineados en la región latinoamericana.

Washington ha mencionado explícitamente su interés en mantener influencia hemisférica frente al creciente peso de China en Sudamérica.

La visita ocurre además en un contexto de cambio político reciente en Colombia, luego de la llegada de Abelardo de la Espriella al poder.

En conjunto, la agenda de Rubio combina apoyo humanitario, seguridad regional, comercio bilateral y consolidación de alianzas políticas estratégicas.

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