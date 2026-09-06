Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra el momento en que un avión de carga de Amazon se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y terminó involucrado en un grave accidente este domingo 6 de septiembre.

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Las imágenes permiten observar los instantes en los que la aeronave pierde el control durante la maniobra de aterrizaje y abandona la zona de la pista, antes de terminar fuera del área destinada para las operaciones aéreas.

Acá, el video en cuestión:

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🇺🇸 🚨 ÚLTIMA HORA: Video muestra el momento en que un avión de carga de Amazon se sale de la pista y se incendia en el Aeropuerto Internacional de Miami. El accidente dejó al menos 5 personas muertas y otras 5 heridas, tres de ellas en estado crítico, según las autoridades. pic.twitter.com/cKZIgrO4Sb — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 6, 2026

El accidente involucró un Boeing 767-300 operado por 21 Air para Amazon Air, que había llegado a Miami procedente de San Juan, Puerto Rico. De acuerdo con la información entregada por las autoridades y reportada por CBS News Miami, la aeronave se salió de la pista, impactó varios vehículos y posteriormente se incendió.

La emergencia provocó un amplio despliegue de los organismos de respuesta. CBS News Miami informó que los equipos de rescate encontraron el avión en llamas y con una gran cantidad de humo, mientras adelantaban labores para controlar el incendio, buscar personas afectadas y atender a los heridos.

El balance conocido hasta el momento es de cinco personas muertas y otras cinco heridas. De estas últimas, tres fueron trasladadas a un centro médico en condición crítica, mientras que las otras dos también recibieron atención hospitalaria. Las autoridades todavía no habían divulgado las identidades de las víctimas.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la tarde, hora local, cuando el avión intentaba aterrizar en el aeropuerto de Miami. Tras abandonar la pista, la aeronave continuó su recorrido y terminó impactando vehículos ubicados en las inmediaciones.

Acá, un video grabado después de la emergencia:

🇺🇸 | URGENTE: Un avión de carga Boeing 767 de Amazon Prime Air se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami y se incendió. pic.twitter.com/Lm3mKPpdni — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 6, 2026

El siniestro también provocó una interrupción temporal de las operaciones del aeropuerto, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar y las autoridades evaluaban las condiciones de seguridad.

Por ahora, la causa del accidente no ha sido determinada oficialmente. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) inició una investigación para establecer qué llevó al avión a salirse de la pista. Amazon, por su parte, señaló que está trabajando con las autoridades para esclarecer lo sucedido y que su prioridad es atender a las personas afectadas.

La investigación continuará para establecer qué ocurrió durante el aterrizaje y si algún factor técnico, operacional o externo tuvo relación con el accidente.

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