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Andreína Yépez, reconocida actriz, modelo y comediante venezolana, dejó un legado importante en la televisión hispana, marcado por carisma y una versatilidad que la posicionó como una de las figuras más queridas de su generación. A lo largo de su carrera, Yépez transformó escenarios y pantallas a través de diversos proyectos que brillaron no solo en Venezuela, sino también en el corazón del público latinoamericano.

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Originaria de Caracas, comenzó su recorrido profesional en el modelaje a inicios de los años noventa. Su salto a la fama llegó cuando se convirtió en la bailarina principal del recordado video musical "La Piernona", del cantante de tecnomerengue Miguel Moly. Este éxito inicial le abrió la puerta a reconocidos programas televisivos y cimentó su popularidad nacional.

Andreína Yépez consolidó prontamente su nombre en la comedia, formando parte del elenco de programas humorísticos emblemáticos como Bienvenidos, Cheverísimo y El Show de Joselo. Allí desplegó su talento nato para provocar sonrisas, manteniéndose siempre cercana a una audiencia que la aplaudió por su espontaneidad y simpatía, de acuerdo con información del artículo base.

Su versatilidad la llevó a expandir también su carrera como actriz en el mundo de las telenovelas, sobresaliendo especialmente en la cadena Venevisión. Entre sus papeles más recordados destaca el de "Melao" en la exitosa telenovela Cosita Rica (2003-2004). Yépez también fue parte de otros melodramas renombrados como Amantes de luna llena, Ciudad Bendita y La mujer perfecta.

Lamentablemente, su trayecto artístico y vida personal se vieron abruptamente interrumpidos. De acuerdo con la información publicada, Andreína Yépez falleció a los 51 años en Miami, Florida, tras enfrentar un cáncer de páncreas diagnosticado tan solo unas semanas antes de su deceso. La enfermedad avanzó con rapidez y, fiel a su carácter reservado, ella eligió mantener su estado de salud bajo estricta privacidad junto a su familia. Su muerte ha llenado de luto al sector del entretenimiento latinoamericano, que hoy recuerda a Yépez por su incansable entrega y legado en pantalla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel más recordado de Andreína Yépez en la televisión venezolana?

El personaje más emblemático de Andreína Yépez en la televisión venezolana fue "Melao", interpretado en la exitosa telenovela Cosita Rica transmitida entre 2003 y 2004. Este rol la consolidó definitivamente como actriz y está señalado en la información como el más querido por la audiencia.

¿De qué murió Andreína Yépez y cómo fue su proceso antes del fallecimiento?

Andreína Yépez murió a causa de un cáncer de páncreas en Miami, Florida. De acuerdo con el artículo, la artista fue diagnosticada solo unas semanas antes de su fallecimiento, ya que la enfermedad tuvo un desarrollo muy veloz y agresivo. Durante todo el proceso, decidió mantener su estado de salud bajo un estricto resguardo familiar y no hizo pública su situación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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