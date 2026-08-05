Siguen apareciendo detalles sobre el caso del exfutbolista colombiano Diego Serna Lopera, quien fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami luego de que las autoridades encontraran miles de pastillas de un opioide controlado entre su equipaje.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Hospitalizaron a vieja gloria del fútbol colombiano: fue técnico de Millonarios y campeón con Nacional)

Ahora, la atención se ha centrado en la explicación que entregó el exdelantero a las autoridades estadounidenses, versión que quedó consignada en el proceso judicial y que hace parte de la investigación que avanza en su contra.

Qué dijo Diego Serna sobre las pastillas halladas en su equipaje

De acuerdo con la información compartida por Local 10 News, Serna aseguró que un hombre identificado únicamente como “Sebastián” fue quien le entregó siete frascos de vitaminas mientras se encontraba en Medellín.

Lee También

Según su relato, esa persona también habría pagado su tiquete aéreo hacia Estados Unidos y le pidió transportar los recipientes hasta Miami para entregarlos a un contacto una vez aterrizara.

Sin embargo, al ser inspeccionado por las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Miami, los agentes descubrieron que los frascos no contenían vitaminas, sino cerca de 9.000 pastillas de hidrocodona, un potente analgésico opioide cuyo ingreso al país está estrictamente regulado.

Tras su captura, el exfutbolista decidió colaborar con los investigadores. De acuerdo con el expediente, aceptó enviar mensajes al supuesto contacto que debía recibir el cargamento y participó en una entrega controlada organizada por las autoridades.

Ese procedimiento permitió que una mujer que llegó al aeropuerto para reclamar las pastillas fuera detenida de inmediato por los agentes federales.

De qué está acusado el exjugador colombiano en Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses imputaron a Diego Serna por los delitos de importación de una sustancia controlada y conspiración para importar ese mismo tipo de medicamento.

Aunque enfrenta esos cargos ante la justicia federal, el exfutbolista recuperó la libertad tras pagar una fianza de 100.000 dólares. Como parte de las condiciones impuestas por el juez, deberá cumplir restricciones de movilidad mientras avanza el proceso judicial.

(Ver también: Hospitalizaron a Iván René Valenciano en Miami: qué le pasó y foto desde hospital)

La próxima audiencia del exjugador colombiano quedó programada para el 20 de agosto de 2026 ante un tribunal federal de Miami, donde continuará el estudio de un caso que ha llamado la atención tanto en Colombia como en Estados Unidos por el pasado deportivo de Serna y la gravedad de los delitos que se le atribuyen.

* Pulzo.com se escribe con Z