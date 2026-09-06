Un avión de carga Boeing 767 de Amazon Air se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y terminó envuelto en llamas, generando una emergencia que obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas.

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El incidente ocurrió este domingo 6 de septiembre y provocó alarma entre los residentes de una zona cercana al aeropuerto.

Habitantes del sector de Perimeter Road, al sur de South 3rd Street, aseguraron haber escuchado un fuerte estruendo, similar a una explosión, seguido por la aparición de una densa columna de humo.

Poco después, imágenes grabadas por testigos mostraron la aeronave, identificada con el logo de Amazon, completamente rodeada por el fuego y ubicada a pocos metros de la pista.

Tras recibir el reporte, unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade acudieron al lugar para controlar las llamas y reducir los riesgos asociados a la emergencia. Hasta el momento de la publicación, las autoridades no habían confirmado personas heridas ni víctimas mortales.

La Administración Federal de Aviación informó que las salidas con destino al Aeropuerto Internacional de Miami fueron suspendidas debido a la presencia de una aeronave fuera de servicio en la pista.

Mientras los equipos de emergencia trabajan en el sitio, las autoridades investigan las causas del incidente y buscan restablecer las operaciones aéreas.

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