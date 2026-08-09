Víctor Manrique, familiar de las tres colombianas que murieron este sábado 8 de agosto en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, contó que la tragedia pudo haber tenido un desenlace todavía más doloroso para su familia. Él, su esposa y su hija también tenían previsto estar en el mismo recorrido turístico y esperaban su turno para abordar la aeronave.

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La familia había reservado un paseo de aproximadamente 20 minutos para seis personas. Debido a que el helicóptero Robinson R44, de matrícula PP-MFS, tenía capacidad para llevar a tres pasajeros por recorrido, el grupo tuvo que dividirse en dos turnos. Por orden de llegada, Rocío Cubillos, Wendy Manrique y Sofía Murillo fueron las primeras en subir.

(Vea también: Siete personas murieron en impactante accidente de helicóptero; mostraron video de cómo despegó)

Las tres víctimas fueron identificadas como Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique, de 37; y Sofía Murillo, de 17. Junto a ellas viajaba el piloto Alessandro Rocha. Mientras tanto, Víctor, su esposa Daniela Castañeda y su hija permanecieron en tierra a la espera de que la aeronave regresara para poder realizar el segundo recorrido.

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La preocupación apareció cuando transcurrió el tiempo previsto para el vuelo y el helicóptero no regresó al punto de partida. Según relató Manrique al medio brasileño g1 y recopilado por El Tiempo, inicialmente esperaron entre 30 y 40 minutos sin recibir información precisa sobre el paradero de sus familiares ni sobre lo que había ocurrido durante el recorrido.

Ante la incertidumbre, Víctor decidió acercarse a los trabajadores de la empresa encargada del paseo para preguntar por las tres mujeres. Fue entonces cuando recibió una primera explicación: el piloto había informado que necesitaba aterrizar de emergencia. Sin embargo, la familia continuó sin conocer durante varios minutos cuál había sido el desenlace.

La información que buscaban finalmente no llegó por parte de la compañía. Manrique aseguró que él y sus familiares terminaron enterándose de la magnitud de la tragedia a través de publicaciones en internet. “Nunca nos dieron la noticia. Nos enteramos por internet”, relató al reconstruir los momentos posteriores a la desaparición del helicóptero.

Al menos cuatro personas murieron al caer un helicóptero en una zona boscosa de difícil acceso en la región de Vista Chinesa, en el barrio de Alto da Boa Vista, en la ciudad de Río de Janeiro, sureste de #Brasil, informaron los bomberos. Las autoridades confirmaron cuatro… pic.twitter.com/2KQBldbRlE — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 8, 2026

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