Un avión militar del Cuerpo de Marines de Estados Unidos sufrió un accidente este viernes al estrellarse dentro de la Estación Aérea de Miramar, en San Diego, California. El hecho causó un incendio de grandes proporciones y una densa columna de humo que pudo verse desde distintos puntos de la ciudad, según mostraron varios videos compartidos en redes sociales.

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La aeronave involucrada corresponde a un F-35B Lightning II, uno de los cazas más avanzados de las Fuerzas Armadas estadounidenses. De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, el accidente ocurrió hacia las 10:00 de la mañana, hora local, dentro de las instalaciones de la base aérea.

Las imágenes difundidas por testigos muestran cómo el fuego consumió buena parte de la zona donde cayó el avión, mientras los equipos de emergencia acudían para controlar las llamas y asegurar el área. El incidente despertó preocupación entre quienes se encontraban cerca del lugar debido a la intensidad del incendio y a la enorme nube de humo negro.

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🇺🇸🚨 Se estrella un F-35 en la base de los Marines de San Diego 💥 La aeronave se accidentó en la base aérea de Miramar, en San Diego (suroeste de EEUU). Circulan videos que muestran un incendio y columnas de humo negro provenientes del lugar. 👉 Los servicios de emergencia se… pic.twitter.com/w4nlBLrfpK — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 31, 2026

Según informó el capitán Steven Keenan, portavoz del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, el piloto era la única persona que ocupaba la aeronave al momento del accidente. El militar logró activar el sistema de eyección antes del impacto, lo que permitió que saliera del avión con vida.

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Posteriormente, personal de rescate lo ubicó y lo trasladó a un centro médico de la zona. Las autoridades precisaron que el uniformado permanece en condición estable y recibe atención por lesiones que no representan un riesgo para su vida.

Hasta ahora, las autoridades castrenses no han informado cuál pudo ser el origen del accidente. Por esa razón, ya avanza una investigación con el propósito de establecer las circunstancias que llevaron a la caída del avión y determinar si existió una falla mecánica, un problema operativo o cualquier otro factor relacionado con el incidente.

El F-35B accidentado estaba asignado al Grupo Aéreo 11 de la Tercera Ala Aérea de los Marines, una de las unidades encargadas de apoyar distintas misiones del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Este modelo destaca por su capacidad de despegar en distancias cortas y aterrizar de forma vertical, características que lo convierten en una aeronave estratégica para operaciones militares.

Aunque el siniestro produjo un fuerte despliegue de los organismos de emergencia dentro de la base, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas mortales ni personas lesionadas adicionales. El impacto tampoco afectó a comunidades cercanas, ya que ocurrió dentro del perímetro militar.

Los videos del accidente comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios comentaron la magnitud del incendio y el impresionante operativo desplegado para controlar la situación. Mientras tanto, el Cuerpo de Marines mantiene acordonada la zona donde cayó el avión, a la espera de que los expertos recopilen evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

¿Qué hacer en caso de una emergencia durante un vuelo?

Aunque los accidentes aéreos son poco frecuentes en comparación con otros medios de transporte, las autoridades de aviación recomiendan prestar atención a las instrucciones de seguridad antes del despegue. Identificar las salidas de emergencia más cercanas, mantener el cinturón de seguridad abrochado cuando la señal luminosa esté encendida y seguir las indicaciones de la tripulación son medidas que pueden resultar determinantes durante una contingencia.

En caso de una evacuación, los especialistas aconsejan abandonar el equipaje de mano para facilitar la salida de todos los pasajeros y avanzar con rapidez hacia un lugar seguro una vez fuera de la aeronave. Además, escuchar las instrucciones del personal de cabina ayuda a evitar situaciones de riesgo y contribuye a que la evacuación sea más ordenada.

Las autoridades estadounidenses esperan que la investigación permita conocer qué ocurrió con el F-35B accidentado en San Diego y si será necesario adoptar nuevas medidas para evitar hechos similares en el futuro.

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