José Alberto Suárez, periodista y ejecutivo de Telemundo, murió este miércoles en un accidente de helicóptero en Kenia, donde viajaba junto con otras seis personas.

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Suárez, de 55 años, era presidente y gerente general de varias estaciones de Telemundo en Estados Unidos y tenía una trayectoria de más de 25 años en medios de comunicación.

El helicóptero se estrelló en una zona del condado de Samburu, en el norte de Kenia, mientras cubría una ruta entre la Reserva Natural de Loisaba y la zona de Ewaso Nyiro.

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De acuerdo con la Autoridad de Aviación Civil de Kenia, en la aeronave viajaban seis pasajeros y el piloto. Las siete personas murieron en el accidente.

El periodista José Alberto Suárez, presidente y mánager general (GM) de Telemundo 31, Telemundo 49 y Telemundo Ft. Myers-Naples, falleció este miércoles en un accidente aéreo en Kenia. pic.twitter.com/6FafHWPA91 — Telemundo 31 (@Telemundo31) August 19, 2026

La trayectoria de José Alberto Suárez en Telemundo

La muerte de Suárez fue confirmada por Telemundo 31, estación de la que era presidente y mánager general, además de ocupar cargos directivos en otras operaciones de la cadena.

La compañía destacó su experiencia de más de 25 años en medios y señaló que durante su carrera estuvo al frente de diferentes estaciones de Telemundo.

Además de sus funciones en Telemundo Orlando, Telemundo Tampa y Telemundo Ft. Myers-Naples, Suárez también se desempeñó como presidente de Telemundo 33, Telemundo Fresno, Telemundo Las Vegas, Telemundo Utah y Telemundo San Antonio.

Según la información entregada por Telemundo 31, el periodista trabajó durante 18 años con las estaciones de Telemundo y NBC, donde se destacó por su trabajo en la expansión y crecimiento de distintos mercados.

La compañía lo describió como un líder visionario comprometido con el desarrollo de las operaciones de la cadena.

El periodista José Alberto Suárez, presidente y mánager general (GM) de Telemundo Orlando, Telemundo Tampa y Telemundo Ft. Myers-Naples, falleció este miércoles en un accidente aéreo en Kenia. pic.twitter.com/UU8tiFTy8u — Telemundo 31 (@Telemundo31) August 19, 2026

Siete personas murieron en el accidente

El accidente ocurrió pasadas las 9:00 de la mañana, cuando el helicóptero se desplazaba desde la Reserva Natural de Loisaba hacia Ewaso Nyiro, en el condado de Samburu.

Entre las víctimas también se encontraban Michelle Sensi-Contugi, quien dirigía el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, y su esposa, Stephany Hollihan, diseñadora de moda de Guayaquil.

#Mundo| Un helicóptero turístico se estrelló en el norte de Kenia, dejando muertos a los 7 tripulantes. Se ha confirmado que entre los fallecidos está Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, su esposa y José Alberto Suárez, presidente y… pic.twitter.com/iJfYPjUpcQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2026

Suárez era uno de los cinco ciudadanos estadounidenses que murieron en el accidente. Las autoridades de Kenia adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro aéreo.

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