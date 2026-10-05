Una chiva que transportaba a varios jóvenes que participaban en un desfile de promociones se volcó este sábado 3 de octubre en pleno centro de Azogues, Ecuador, dejando varios ocupantes heridos.

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De acuerdo con información preliminar, los ocupantes eran jóvenes que habían sido estudiantes de la Unidad Educativa La Providencia y que se encontraban participando en actividades relacionadas con un desfile de promociones.

El accidente quedó registrado en videos grabados desde el propio vehículo y por cámaras ubicadas en los alrededores.

En las imágenes se observa cómo la chiva comienza a perder estabilidad hasta que finalmente cae sobre uno de sus costados en plena calzada.

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#Azogues | Accidente de tránsito en el sector Sucre – Rivera Alrededor de las 14:00 de este sábado , se registró el volcamiento de un transporte tipo chiva en la calle Sucre y Rivera, de Azogues. Cámaras de seguridad y un teléfono celular captaron el momento exacto del siniestro. La chiva transportaba a exestudiantes de la Unidad Educativa La Providencia. Personal de Bomberos Azogues, Bomberos Biblián y Policía Ecuador atendieron la emergencia. #AccidenteDeTránsito #Volcamiento #Chiva #SucreRivera #BomberosAzogues #PoliciaEcuador #UnsionNoticias #UnsionelCanaldeCuenca — UnsionTV (@UNSIONTV) October 3, 2026

VOLCADURA ESCOLAR!

¡CAMION SE VOLTEA CON ESTUDIANTES EN AZOGUES Y DEJA MÁS DE 20 HERIDOS! 🚨🚌💥 ​El accidente: Una camion repleta de alumnos volcó en las calles Sucre y Rivera en Azogues, Cañar, tras el desfile de la Unidad Educativa La Providencia. ​El saldo: El hospital atendió a 22 menores con fracturas y politraumatismos; tres continúan internados estables y, por fortuna, no hay fallecidos confirmados.

​. 📉⚠️ ​#Azogues #Cañar #Ecuador #Accidente #NotaRoja — eliseo cortes (@eliseocortes1) October 5, 2026

Después del volcamiento, varias personas que estaban cerca se acercaron para ayudar a los jóvenes que permanecían dentro del vehículo. Algunos ciudadanos colaboraron para sacarlos mientras llegaban los organismos de emergencia.

La emergencia fue atendida por equipos del ECU911 Austro, que coordinaron la llegada de los Cuerpos de Bomberos de Azogues y Biblián, además de agentes de la Policía Nacional.

Las imágenes difundidas por el organismo de emergencias también muestran a paramédicos atendiendo a uno de los lesionados y trasladándolo en camilla hasta una ambulancia.

Jóvenes fueron llevados a centros médicos

Aunque el ECU911 no había confirmado inicialmente la cantidad exacta de personas heridas, medios locales reportaron que varios de los jóvenes fueron trasladados a centros médicos cercanos.

En la casa de salud San Clemente fueron atendidos algunos de los ocupantes. Personal médico citado por medios locales señaló que varios presentaban politraumatismos, aunque se encontraban estables.

Otros heridos habrían sido retirados por sus familiares para ser trasladados a diferentes centros asistenciales.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente las causas que provocaron que la chiva perdiera estabilidad y terminara volcada.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.