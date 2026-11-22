El programa periodístico Los Informantes, de Caracol Televisión, difundió el testimonio de un exintegrante de las Farc identificado como Alexánder Duque González, conocido en el frente 48 de esa guerrilla con el alias de ‘Chorizo’, quien volvió a referirse a presuntos vínculos financieros, políticos y de seguridad fronteriza entre la antigua estructura armada y el expresidente de Ecuador Rafael Correa. Durante la entrevista, el excombatiente —quien ya había hecho señalamientos similares hace nueve años al entregarse al Ejército— aseguró que existieron envíos de dinero, gestiones electorales y acuerdos relacionados con la presencia militar en territorio ecuatoriano.

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En su relato ante el espacio televisivo, alias ‘Chorizo’ sostuvo que recibió en su casa dos entregas de dinero que sumaron medio millón de dólares —una de 200.000 dólares y otra de 300.000 dólares—, las cuales atribuyó a directrices de los cabecillas guerrilleros Raúl Reyes y Édgar Tovar, enviadas a través de Lucérnaga con el propósito de respaldar la campaña presidencial de Correa. “Esa plata la entregaron directamente en mi casa, una de 200.000 dólares y otra de 300.000 dólares, para un total de 500.000 dólares por directrices, por conducto regular del señor Édgar Tovar se la mandó con Lucérnaga ahí a mi casa, pero bajo las directrices del señor Raúl Reyes para financiar la campaña de Rafael Correa”, afirmó el exguerrillero.

El testimonio también incluyó afirmaciones sobre actividades de movilización política y electoral en zonas fronterizas y sobre el traslado de estructuras guerrilleras hacia territorio ecuatoriano en sectores como Barranca, Puerto Mestanza, La Punta, Puerto Nuevo y La Pedregosa. “A mí me tocó hacer la campaña, publicidad y a cabecilla Motoro Quiroga, como lo llamábamos allá porque era el político de las Farc también, a él le tocó hacer política en Ecuador para la campaña de Rafael Correa, incentivando a la gente tanto colombiana que tenía documentos ya ecuatorianos que eran de las Farc o milicianos para poder ir a votar a Rafael Correa allá en Lago Agrio, Chone, todo eso”, relató Duque, añadiendo que la retirada de la base militar estadounidense de Manta en 2009 respondió a una exigencia de esa guerrilla que, según su versión, facilitó el movimiento de cargamentos en la zona.

Durante el reportaje de Los Informantes se recordaron además los registros hallados en los computadores, memorias y USB incautados a Raúl Reyes en la frontera norte ecuatoriana, así como las menciones a exfuncionarios del entorno correísta como José Ignacio Chauvín y una fotografía que vinculaba al general René Vargas con el abatido jefe guerrillero, señalamientos que han sido rechazados por el exmandatario ecuatoriano a lo largo de los años en medio de las controversias judiciales y políticas en torno a esas versiones.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.