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Un fuerte terremoto de magnitud 6,8 estremeció este sábado 21 de noviembre de 2026 las aguas orientales de Indonesia, ubicadas muy cerca del archipiélago de Barat Daya y de Timor Oriental.

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Según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), organismo encargado de monitorear la sismicidad global, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 18:42 hora local (9:42 GMT) a 143 kilómetros de profundidad.

Los cálculos técnicos difundidos por la agencia estadounidense ubicaron el epicentro a 103,8 kilómetros al suroeste de Lospalos, localidad perteneciente a Timor Leste que resultó ser el centro poblado más próximo.

Hasta ahora, los organismos de emergencia indonesios descartan reportes oficiales sobre personas fallecidas, heridos o afectaciones estructurales severas tras registrarse esta intensa sacudida submarina en el sudeste asiático.

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De igual manera, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) descartó emitir advertencias de maremoto para las costas cercanas tras analizar la profundidad del evento.

Geológicamente, el territorio indonesio descansa directamente sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una franja caracterizada por constante fricción tectónica entre múltiples placas continentales y oceánicas.

Debido a esa compleja ubicación geográfica, este extenso archipiélago asiático experimenta anualmente alrededor de 7.000 temblores, aunque la gran mayoría presenta magnitudes leves o moderadas sin consecuencias graves.

Paralelamente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) documentó otros eventos sísmicos relevantes ocurridos durante esta misma jornada del 21 de noviembre en distintas latitudes del planeta.

Concretamente, el monitoreo internacional detectó un temblor de magnitud 5,0 en Carhuamayo, Perú, registrado aproximadamente cinco horas después del fuerte sismo asiático reportado inicialmente en magnitud 6,7.

Adicionalmente, las estaciones sismológicas internacionales registraron a las 6:18 a.m. otro movimiento telúrico importante que alcanzó magnitud 5,9 en la localidad de Yanglong, China, completando una jornada geológicamente activa.

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