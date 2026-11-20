El presidente anunció la entrega de una nueva vivienda a Helena, una niña que durante un evento anterior se le acercó para pedirle una casa para su familia. La entrega se realizó en Cali y, según relató, representa el cumplimiento de una promesa que le había hecho a la menor.

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El mandatario destacó especialmente la historia de los padres de Helena, quienes trabajan en la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos.

Aunque también perdieron su hogar, decidieron anteponer su vocación de servicio y ayudar a otros ciudadanos afectados por la situación que atravesaba la ciudad.

A través de un mensaje, expresó su emoción por ver la felicidad de Helena y sus familiares al recibir las llaves de su nuevo apartamento.

También señaló que detrás de cada vivienda entregada existen historias de sacrificio, esperanza y oportunidades para comenzar de nuevo.

El presidente aprovechó la ocasión para destacar la iniciativa Patria Milagro, con la que busca mostrar resultados mediante acciones concretas y ayudas a las familias.

Finalmente, aseguró que la reconstrucción del país debe traducirse en compromisos cumplidos y en transformaciones reales para quienes más lo necesitan.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.