Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El presidente Abelardo De La Espriella respondió de manera contundente a las declaraciones del exmandatario Gustavo Petro, quien advirtió sobre la posibilidad de un golpe de Estado en Colombia. De acuerdo con lo expresado por De La Espriella, el actual gobierno se mantendrá firme ante cualquier ataque que busque deslegitimar la democracia y desconocer la voluntad del pueblo colombiano manifestada en las elecciones. El mandatario afirmó: "Conmigo puede meterse el petrismo cuanto quiera, pero con la democracia y con Colombia no". Esta declaración reflejó su postura inflexible frente a cualquier iniciativa que, en sus palabras, intente "destruir a Colombia" por medio de acciones que atenten contra la estabilidad institucional.

Sigue a PULZO en Discover

La confrontación política entre Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro se profundizó a raíz de estos intercambios. De acuerdo con El Nuevo Día, De La Espriella enfatizó la legitimidad de su elección, señalando que no obtuvo el cargo mediante la fuerza ni recurriendo a un golpe de Estado, sino que fue respaldado democráticamente por cerca de 13 millones de ciudadanos. Este número, según sostuvo, no solo representa su victoria personal, sino que constituye un mandato entregado por los colombianos, quienes decidieron confiarle el rumbo del país.

En su pronunciamiento, el presidente destacó la naturaleza colectiva del mandato presidencial, asegurando que no le pertenece como individuo sino a los votantes que lo eligieron. Con firmeza, expresó que su deber es "hacerlo respetar, honrarlo y defenderlo", reforzando así la idea de una responsabilidad constitucional que trasciende intereses personales y responde estrictamente al fallo de las urnas.

Abelardo De La Espriella también envió un mensaje claro ante la posibilidad de movilizaciones o disturbios sociales que busquen desconocer los resultados electorales. "Lo que el pueblo decidió en las urnas no puede ser desconocido mediante la violencia en las calles", puntualizó. De esta forma, dejó en evidencia su rechazo a cualquier mecanismo que recurra a la confrontación o la alteración del orden público como medio para cuestionar la legitimidad del proceso electoral. Las afirmaciones del presidente consolidaron su postura frente al petrismo, consolidando una línea de defensa firme en torno a la institucionalidad y la decisión ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Abelardo De La Espriella sobre la legitimidad de su Gobierno?

El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que llegó a la Presidencia mediante un proceso democrático, recibiendo el apoyo de cerca de 13 millones de votantes, y no por medio de la violencia ni de un golpe de Estado. Sostuvo que el mandato le fue entregado por los colombianos, y subrayó que su deber principal es respetar y defender la voluntad popular expresada en las urnas.

¿Cómo respondió Abelardo De La Espriella a las advertencias de Gustavo Petro sobre un golpe de Estado?

De acuerdo con las declaraciones recogidas por El Nuevo Día, Abelardo De La Espriella contestó que no permitirá ataques contra la democracia ni intentos por desconocer la decisión de los ciudadanos. Enfatizó que los resultados electorales no pueden ser deslegitimados mediante la violencia en las calles y que está comprometido con la defensa del mandato que le otorgaron los votantes.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.