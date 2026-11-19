La jornada de movilizaciones convocada por sectores de oposición contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella terminó con un balance oficial de 285 actividades y cerca de 55.000 participantes en diferentes regiones del país. El mandatario se pronunció al cierre de las manifestaciones y aseguró que las autoridades lograron mantener el control del orden público.

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Uno de los datos que resaltó el jefe de Estado fue el comportamiento de las concentraciones. Según las cifras entregadas por el Ejecutivo, el 97 % de las actividades se desarrolló de manera pacífica, mientras que el 3 % restante presentó alteraciones o hechos de violencia.

De La Espriella entregó estas cifras con corte a las 7:00 de la noche del jueves 19 de noviembre. En su intervención, sostuvo que la Fuerza Pública respondió a los puntos donde se presentaron problemas y garantizó la seguridad durante las movilizaciones.

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El mandatario también comparó la convocatoria con la registrada el pasado 14 de octubre. En esa fecha, según los datos oficiales, alrededor de 62.000 personas participaron en las protestas, por lo que la jornada más reciente tuvo una asistencia menor.

El presidente Abelardo De La Espriella entregó el balance de las marchas del 19 de noviembre, con 55.000 asistentes. “El 97% de las actividades se desarrollaron de manera pacífica”, afirmó el mandatario. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/r6f4NhfxSq — Revista Semana (@RevistaSemana) November 20, 2026

De La Espriella atribuyó la reducción al Decreto 1525

El presidente relacionó la disminución en el número de participantes con las medidas adoptadas por su administración para regular la atención de las manifestaciones. En particular, defendió los resultados del Decreto 1525 y aseguró que su aplicación ha permitido responder ante situaciones que afectan el orden público.

“A las 19 horas de este 19 de noviembre, nuestra fuerza pública consolidó el control total del orden público y garantizó que el 97 por ciento de las actividades se desarrollaron de manera pacífica”, afirmó el mandatario.

En esa misma declaración, De La Espriella sostuvo que los resultados representaban una reducción frente a la jornada de octubre y agregó que, a su juicio, esto confirmaba el funcionamiento de la norma.

Se registraron disturbios en Bogotá, Cali y Medellín

Aunque el balance del Gobierno destacó que la mayoría de las actividades transcurrieron sin hechos violentos, durante el día también se reportaron enfrentamientos en algunas ciudades. En Bogotá, por ejemplo, hubo choques entre encapuchados y uniformados de la Policía antidisturbios.

Situaciones similares se presentaron en Cali y Medellín, según el reporte publicado por Semana. Estos hechos hicieron parte del porcentaje de actividades que registró alteraciones durante la jornada.

Al referirse al desarrollo de las protestas, el presidente aprovechó para enviar un mensaje al expresidente Gustavo Petro, a quien dirigió varios cuestionamientos y calificativos. “Con la democracia y con Colombia no se metan”, expresó.

De esta manera, el Gobierno cerró su balance de las movilizaciones del 19 de noviembre con el reporte de 55.000 participantes, 285 actividades y un 97 % de concentraciones pacíficas. Las cifras corresponden al consolidado presentado por el Ejecutivo.

De La Espriella respondió a Petro y lo acusó de promover un golpe de Estado

El balance de las movilizaciones no fue el único tema que abordó Abelardo De La Espriella durante su pronunciamiento. El presidente también se refirió al discurso que Gustavo Petro dio en Cali, donde el expresidente pidió a sus seguidores convertir la consigna “Abelardo, renuncie ya” en una exigencia de alcance nacional y convocó a mantener las movilizaciones de manera permanente.

Ante esas declaraciones, De La Espriella aseguró que no aceptará llamados que, a su juicio, busquen desconocer la institucionalidad o alterar el orden democrático. “Lo que jamás voy a aceptar es que atente contra la democracia, promueva un golpe de Estado o pretenda destruir a Colombia”, manifestó.

El mandatario también defendió su llegada al poder y sostuvo que su Gobierno cuenta con el respaldo de más de 13 millones de colombianos. “Este gobierno no llegó al poder por un golpe de Estado, ni por las armas, tampoco se impuso desconociendo la voluntad popular”, afirmó.

La respuesta incluyó un nuevo cuestionamiento contra el expresidente, pues De La Espriella hizo un llamado a las autoridades judiciales de Estados Unidos para que avancen en las investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas delictivas. Incluso, señaló que espera que Petro sea investigado y procesado si existen pruebas que lo comprometan.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.