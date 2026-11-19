Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una muestra de solidaridad y reconocimiento quedó registrada en Cali con la entrega de una nueva vivienda al bombero William Mellizo. Según El Nuevo Día, el presidente Abelardo de la Espriella lideró este acto luego de que Mellizo perdiera su hogar durante el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026. A pesar de la pérdida, Mellizo mantuvo su vocación de servicio y participó activamente en las labores de rescate de personas atrapadas bajo los escombros en la ciudad, una de las más afectadas por el movimiento telúrico.

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Junto a William, su esposa Mayra Perdomo, quien presta sus servicios como socorrista en la Cruz Roja Colombiana, también se sumó a las tareas de atención de los damnificados. Ambos trabajaron para ayudar a otras familias mientras la suya propia enfrentaba la devastación provocada por el sismo. El apartamento en el que vivían junto a su hija Helena fue destruido por el terremoto, pero la situación de la familia despertó el interés y solidaridad del mandatario nacional.

La historia familiar se hizo pública el 28 de agosto, fecha en la que el presidente Abelardo de la Espriella se comprometió a buscar una solución de vivienda para ellos, luego de conocer la petición de la pequeña Helena. Casi tres meses después, el compromiso se materializó a través de una gestión conjunta del Gobierno nacional, la Alcaldía de Cali, la constructora Marval y Camacol Valle. La familia Mellizo Perdomo recibió las llaves de su nuevo apartamento en el sur de Cali, en un evento que fue mantenido en secreto para sorprender a sus beneficiarios. El bombero manifestó: “Muy contentos, no esperamos esta sorpresa”, al recordar el emotivo momento.

La pequeña Helena fue protagonista al expresar su alegría mientras exploraba el nuevo hogar y reconocía los espacios destinados a ella, un cambio significativo tras la tragedia. El ministro de Vivienda, Jaime André Beltrán Martínez, recalcó la importancia de cumplir aquello que se promete a quienes resultan afectados: “Hoy le cumplimos a Helena y a su familia. Su petición llegó al presidente y hoy se convierte en una realidad. Gracias a Marval por sumarse a esta reconstrucción”.

Además, se entregó una vivienda a otra familia damnificada, la de María Inés Bocanegra, en la zona rural de Buga. El inmueble construido tiene 55,3 metros cuadrados, tres habitaciones y un valor aproximado de 85 millones de pesos. Ambas entregas fueron posibles gracias a alianzas entre el Gobierno y el sector privado, como parte de la reconstrucción tras el terremoto. La historia de William, Mayra y Helena quedó como símbolo de solidaridad en medio de la tragedia, al demostrar el compromiso con la comunidad incluso en los momentos más difíciles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la entrega de la vivienda al bombero William Mellizo en Cali?

La entrega de la vivienda al bombero William Mellizo fue encabezada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien cumplió una promesa hecha tres meses antes tras escuchar la petición de la hija del bombero. El evento fue preparado en secreto, y la familia Mellizo Perdomo creyó que solo conocería un apartamento modelo, pero la sorpresa fue descubrir que sería su nuevo hogar, con el acompañamiento de representantes del Gobierno nacional, la Alcaldía de Cali, la constructora Marval y Camacol Valle.

¿Qué entidades participaron en la reconstrucción de viviendas tras el terremoto de agosto de 2026?

En la reconstrucción de viviendas para las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, participaron el Gobierno nacional, la Alcaldía de Cali, la constructora Marval y la Cámara Colombiana de la Construcción regional Valle (Camacol Valle). Esta articulación permitió no solo cumplir con la promesa hecha a la familia del bombero, sino también ofrecer una nueva casa a la familia de María Inés Bocanegra en Buga.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.