Por: Noticiero 90 minutos

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La alcaldía de Cali ha anunciado la realización de la feria de vivienda ‘Te completamos para tu casa’, con el propósito principal de brindar apoyo a los caleños que perdieron su vivienda única en el terremoto ocurrido el 10 de agosto. De acuerdo con información de la alcaldía, en esta feria se ofrecerán subsidios de 50 millones de pesos a cerca de 700 familias afectadas por la emergencia. Estos apoyos buscan ayudar a los hogar que quedaron vulnerables luego de perder su patrimonio como consecuencia directa del sismo.

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La feria no sólo incluye la entrega de subsidios, sino que integra la presencia de asesores, aseguradoras y constructoras que facilitarán el proceso para que las familias recuperen su vivienda. Según lo informado, la feria estará abierta hasta el 22 de noviembre, con horarios que van desde el mediodía hasta las 7:00 p. m. los jueves y viernes; de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. el sábado; y desde las 9:00 a. m. hasta el mediodía el domingo. Esta programación busca ajustarse a las necesidades de los distintos participantes y maximizar la posibilidad de atención.

Para acceder al subsidio, la alcaldía ha establecido criterios estrictos de priorización. Los requisitos comprenden la presentación de un certificado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el que se documente el colapso o riesgo de demolición de la vivienda; conformar un hogar individual o familiar que no posea otra propiedad; demostrar ingresos familiares inferiores a 4 millones de pesos; acreditar mínimo cinco años de residencia en Cali y contar con el cierre financiero que cubra el monto restante para la adquisición de la vivienda.

Entre la documentación solicitada para aplicar al subsidio se encuentran: el Registro Único de Damnificados o la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, fotocopias de los documentos de identidad de todos los integrantes del grupo familiar, el registro civil de matrimonio o la declaración de unión marital, soporte laboral con vigencia no mayor a 90 días, certificado de vecindad expedido por la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital vigente y el formato de autorización para el manejo de datos personales firmado por el jefe del hogar.

El alcalde Alejandro Eder explicó que la alcaldía está trabajando en conjunto con el gobierno nacional a través del ‘Fondo Milagro’, reiterando que la inscripción y postulación no garantizan el acceso inmediato al subsidio, por lo que cada solicitud será analizada individualmente, respetando los parámetros establecidos, para asistir a las familias que más lo necesiten.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el subsidio de vivienda para damnificados en Cali?

Los requisitos principales incluyen la certificación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres por colapso o riesgo de demolición de la vivienda, no tener otra propiedad, ingresos familiares inferiores a 4 millones de pesos, cierre financiero para cubrir el resto de la vivienda, acreditar al menos cinco años de residencia en Cali y presentar toda la documentación solicitada por la alcaldía.

¿Cómo pueden las familias damnificadas acceder a las ofertas de la feria de vivienda en Cali?

Las familias deben acudir a la feria antes del 22 de noviembre en los horarios indicados, llevar todos los documentos requeridos y postularse siguiendo los lineamientos definidos por la alcaldía de Cali. La asistencia de asesores y constructoras estará disponible para orientar en el proceso de selección y compra de una nueva vivienda, utilizando el subsidio si cumplen con las condiciones de priorización.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.