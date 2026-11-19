Por: Noticiero 90 minutos

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La empresa municipal de servicios públicos de Cali, Emcali, anunció que este jueves varios sectores de la ciudad enfrentarán interrupciones temporales en el suministro de agua potable. De acuerdo con la información divulgada por la entidad, estos cortes serán consecuencia de trabajos de mantenimiento y reparación que se desarrollarán en las redes de acueducto. Esto responde a la necesidad de optimizar el sistema y garantizar una mejor prestación del servicio en el futuro.

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Según Emcali, la Gerencia de Acueducto lidera una serie de maniobras orientadas a la reposición de válvulas y a la optimización de redes. Este tipo de intervenciones requieren la suspensión del suministro de agua en algunos barrios de la ciudad. Dentro de los sectores que experimentarán cortes programados se encuentran Alfonso López III, específicamente en la carrera 7 T entre las calles 88 y 90; el barrio El Jardín, en la calle 26 B # 35-37; y Mariano Ramos, en la carrera 47 B # 46-56, de acuerdo con el informe divulgado por el portal 90 Minutos.

Por otro lado, la lista de barrios afectados se extiende a Mojica (carrera 28 E5 # 78-23) y La Flora (avenida 3 CN # 59-18). Emcali informó también que, en el barrio Cristóbal Colón, en la carrera 39 con calle 16, se ejecutará un trabajo especial de reparación de una tubería de gran diámetro. Esta tarea iniciará el jueves 19 y se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre de 2026, durante este periodo podría registrarse baja presión en el suministro de agua, sin que esto implique una suspensión total del servicio.

La decisión de Emcali de programar este tipo de mantenimientos obedece, según la entidad, al compromiso por mejorar la infraestructura hídrica de la ciudad y evitar emergencias mayores. Para quienes residen en los sectores mencionados, la recomendación principal es almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas durante el tiempo que duren las obras, aunque la empresa no especificó los horarios exactos de los cortes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali tendrán cortes de agua este jueves, 19 de noviembre?

De acuerdo con información publicada por 90 Minutos y comunicados de Emcali, los barrios afectados este jueves serán Alfonso López III, El Jardín, Mariano Ramos, Mojica y La Flora. Además, en Cristóbal Colón se realizará un mantenimiento de tubería que podría generar baja presión en el servicio.

¿Cuánto tiempo durarán los trabajos de acueducto en Cristóbal Colón y qué implican?

En el barrio Cristóbal Colón, los trabajos de reparación de una tubería de gran diámetro se llevarán a cabo desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de noviembre de 2026. Durante este periodo se podrá experimentar baja presión en el servicio de agua, pero no necesariamente una interrupción total, según informó Emcali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.