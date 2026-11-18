Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Secretaría de Movilidad de Cali ha anunciado la implementación de un dispositivo especial para regular tanto el flujo vehicular como el peatonal ante la marcha pacífica programada para el jueves 19 de noviembre. Esta estrategia busca minimizar las alteraciones al tránsito y garantizar la seguridad de todos los involucrados, de acuerdo con información compartida por el propio organismo de movilidad de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Conforme explicó Jorge Vergara, comandante operativo de Movilidad de Cali, esta intervención comenzará a las 9:00 a.m., hora en la que se prevé el inicio de la movilización. Desde el Parque Obrero, los participantes avanzarán por la Carrera 10, continuarán por la Calle 15 y luego tomarán la Avenida Segunda Norte. El destino de la manifestación será la manzana T, en el sector del CAM, donde está planeado llevar a cabo un plantón, como parte de las actividades programadas para la jornada.

Para lograr un desarrollo seguro de la protesta y evitar congestiones, la entidad dispuso la presencia de 50 agentes de tránsito que estarán dispuestos a lo largo del recorrido. Estos funcionarios tendrán la responsabilidad de controlar el flujo de vehículos y peatones, atender eventualidades que puedan surgir y coordinar con otros frentes de las autoridades locales el acompañamiento hasta el final de la marcha. El objetivo es que, tanto manifestantes como quienes transiten habitualmente por las zonas impactadas, cuenten con seguridad y acompañamiento efectivo.

De acuerdo con la institución, también se ha ideado un plan de desvíos para quienes deseen conectar con los sectores del oeste y sur de Cali mientras se realiza la movilización. Este plan contempla la activación de un desvío a la altura de la Torre de Cali, siguiendo por la Calle 18 Norte hasta la Avenida Octava Norte y retomando circulación a través del sector conocido como el ‘tobogán’. Con ello, se espera normalizar el tráfico y brindar alternativas eficientes para los residentes y usuarios de la vía durante el tiempo que se mantenga la marcha.

La Secretaría de Movilidad recalcó que la finalidad de este plan de gestión vial es proteger a los participantes de la manifestación pacífica y, a su vez, a quienes transiten por las vías de la ciudad. Toda la información citada proviene de la autoridad de Movilidad de Cali y declaraciones del comandante operativo Jorge Vergara.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el recorrido de la marcha pacífica del 19 de noviembre en Cali?

El recorrido anunciado inicia en el Parque Obrero, desde donde la movilización prosigue por la Carrera 10, sigue sobre la Calle 15, luego ingresa a la Avenida Segunda Norte y culmina en la manzana T, justo en el sector del CAM. La ruta está diseñada para garantizar el desarrollo de un plantón al finalizar el trayecto, según la Secretaría de Movilidad de Cali.

¿Qué medidas de tránsito se implementarán durante la marcha pacífica en Cali?

Durante la jornada de protesta, la Secretaría de Movilidad de Cali desplegará 50 agentes de tránsito para controlar el movimiento vehicular y peatonal sobre la ruta de la marcha. Además, se activará un plan de desvíos, que incluye rutas alternas por la Torre de Cali, Calle 18 Norte, Avenida Octava Norte y el sector conocido como el ‘tobogán’, con el objetivo de garantizar la normalidad vial hacia el oeste y el sur de la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.