Un cuestionamiento de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal puso en el centro de la discusión el viaje de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, a Filipinas. La congresista le pidió explicar públicamente los motivos de su ausencia y le recordó que debía asistir a un debate de control político citado desde julio.

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El intercambio comenzó con un mensaje de Carrascal en su cuenta de ‘X’ (Twitter), en el que manifestó su preocupación por la estadía de la funcionaria fuera del país. Según la representante del Pacto Histórico, había recibido información de que Restrepo llevaba varias semanas en el exterior, mientras diferentes asuntos relacionados con la atención a niños, niñas, adolescentes y familias requerían respuestas.

Carrascal también señaló que la directora estaba citada a un debate de control político y anunció que presentaría un derecho de petición para obtener información oficial sobre el desplazamiento.

Directora @carorestrepocan, en mi calidad de Representante a la Cámara por Bogotá y miembro de la Comisión Séptima encargada de hacerle control político al @ICBFColombia, le solicito públicamente que nos cuente qué se encuentra haciendo en Filipinas, desde cuándo y hasta cuándo es su estadía en ese país o en otro, si es el caso. La estamos esperando en la comisión, mañana es el debate de control político al que la citamos a usted desde julio. Niños, NIÑAS, adolescentes y familiaS, están desatendidas en todo el país y nos cuentan que usted lleva varias semanas fuera del territorio nacional. Por supuesto que estas y otras preguntas quedarán oficialmente radicadas en un derecho de petición a su correo, pero teniendo en cuenta la premura y su activa participación en esta red social, hago uso de mi derecho aquí. — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) November 17, 2026

Qué respondió Carolina Restrepo sobre su viaje a Filipinas

La directora del ICBF contestó por la misma red social y rechazó que llevara varias semanas fuera de Colombia. “Representante Carrascal, quienes le cuentan que llevo ‘varias semanas’ fuera del país le cuentan mal”, manifestó.

Representante Carrascal @MafeCarrascal , quienes le cuentan que llevo “varias semanas” fuera del país le cuentan mal. Salí de Colombia el jueves 12 de noviembre y tardé dos días en llegar a Filipinas. La conferencia comenzó el 16 de noviembre y termina el 19. El 20 emprendo el regreso a Colombia. Estoy en Manila, en representación de Colombia y por invitación de las Naciones Unidas, para participar en la Segunda Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, organizada por las Naciones Unidas, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Colombia fue anfitriona de la primera conferencia en Bogotá en noviembre de 2024. Aquí revisamos qué hemos hecho los países para cumplir los compromisos que asumimos entonces y qué recursos y alianzas necesitamos para prevenir la violencia contra los niños, protegerlos también en los entornos digitales, apoyar a quienes los cuidan y fortalecer los sistemas de justicia y protección. Para su tranquilidad, UNICEF cubrió parte de los gastos de este viaje y yo asumí el resto con mis propios recursos. Y si quiere acompañarnos, representante, aquí le comparto el enlace para que pueda seguir la transmisión en vivo. Pero tranquila, si no alcanza a conectarse, más adelante también le compartiré mi intervención. En vivo será a las 11:15 pm hora de Colombia 12:15 pm del 18 de noviembre hora de Manila. Espero la disfrute. https://t.co/ZdM59JJzYp — Carolina Restrepo Cañavera (@carorestrepocan) November 18, 2026

Restrepo precisó que salió de Colombia el jueves 12 de noviembre y que tardó dos días en llegar a Filipinas. Además, indicó que la conferencia internacional a la que asiste comenzó el 16 de noviembre y terminará el 19, por lo que tiene previsto iniciar su regreso al país el día 20.

La funcionaria explicó que se encuentra en Manila para representar a Colombia en la Segunda Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, convocada por Naciones Unidas, Unicef y la Organización Mundial de la Salud, entre otras entidades.

Según Restrepo, el encuentro busca revisar los compromisos adquiridos por los países durante la primera edición, que tuvo como sede a Bogotá en noviembre de 2024. Entre los asuntos abordados están la prevención de la violencia contra menores de edad, su protección en entornos digitales y el fortalecimiento de los sistemas de justicia.

Finalmente, la directora aclaró quién financió el desplazamiento, otro de los puntos que generó cuestionamientos. Aseguró que Unicef cubrió una parte de los gastos y que ella pagó el resto con recursos propios.

También invitó a Carrascal a seguir la transmisión de su intervención, programada para las 11:15 de la noche del 18 de noviembre, hora colombiana.

“Para su tranquilidad, Unicef cubrió parte de los gastos de este viaje y yo asumí el resto con mis propios recursos. Y si quiere acompañarnos, representante, aquí le comparto el enlace para que pueda seguir la transmisión en vivo. Pero tranquila, si no alcanza a conectarse, más adelante también le compartiré mi intervención… ¡Espero la disfrute!”

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.