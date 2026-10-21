La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, se pronunció por las dudas que puso sobre la mesa Jennifer Pedraza en el Congreso sobre sus estudios en Harvard. La funcionaria del Gobierno aseguró que el diploma ya fue subido a la página web oficial de la entidad.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Sindicatos del ICBF salieron “en pleno horario laboral” a marchas en Bogotá y directora dejó respuesta)

De acuerdo con el cuestionamiento planteado, Pedraza interpuso un derecho de petición solicitando información sobre los estudios formales e informales de la directora. Tras esa diligencia, el perfil publicado en el sitio web del ICBF sobre su trayectoria académica habría sido modificado, lo que despertó confusión sobre cuál versión reflejaba la realidad.

El interrogante de fondo era si debía creerse la respuesta oficial al derecho de petición o las publicaciones del gobierno que afirmaban que Restrepo contaba con estudios en Harvard en administración de negocios.

Frente a ello, la directora respondió con calma y reconoció que no había tenido presentes todos sus diplomas al momento de registrar su hoja de vida. “Se me habían olvidado unos cuantos, es que llevo más de 30 años estudiando, entonces se me olvidan los diplomados que he hecho, no me acuerdo” explicó Restrepo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EL MERIDIANO (@elmeridiano.co)

La funcionaria agregó que la plataforma del ICBF solo permitía cargar cinco registros académicos, un límite que, según ella, no alcanzaba para consignar toda su formación.

“Ya está el diploma de Harvard subido en la página, al igual que otro de Harvard está subido en la página, en estudios de administración y gerencia”, afirmó, e indicó además que tampoco aparecía inicialmente su certificado de finanzas corporativas del CESA: “Tampoco estaba el de finanzas corporativas del CESA, ya lo subieron”.

(Lea también: “Delincuente”: Jennifer Pedraza reaccionó a confesión de Juliana Guerrero y apuntó a Petro)

Restrepo señaló que entre los documentos cargados previamente figuraba uno de inglés, mientras que otros estudios de mayor relevancia para el cargo habían quedado por fuera de la página sin que mediara, según ella, una intención de ocultarlos.

¿Qué estudios de Harvard tiene Carolina Restrepo, directora del ICBF?

De acuerdo con las declaraciones de la propia funcionaria, cuenta con al menos dos certificaciones provenientes de Harvard, ambas ya disponibles en la página web del ICBF. Una de ellas corresponde a estudios en administración y gerencia, área directamente relacionada con las funciones que ejerce al frente de la entidad.

¿Por qué cambió el perfil académico de Carolina Restrepo en la página del ICBF?

Según lo explicó la directora, el sitio web de la entidad solo admitía cinco espacios para registrar formación académica, lo que obligó a hacer una selección que inicialmente dejó por fuera varios títulos y diplomados. Tras el derecho de petición radicado por el ciudadano, la información fue actualizada para incluir los estudios faltantes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.