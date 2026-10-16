Por: El Espectador

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Una intervención realizada en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, dejó en evidencia una compleja situación que preocupa tanto a las autoridades como a la comunidad. La conocida ‘Casa del Terror’, como la identificaron algunos habitantes del sector, fue inspeccionada tras múltiples denuncias que señalaban actividades ilegales al interior del inmueble, como la presunta venta de drogas, posesión de celulares robados y el alojamiento de familias en condiciones precarias, incluyendo niños y adolescentes, de acuerdo con información reportada por la Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá.

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Durante el operativo, que se llevó a cabo después de varias semanas de seguimiento tras las alertas de los residentes, los uniformados hallaron 30 dosis de estupefacientes, armas cortopunzantes y teléfonos celulares que habían sido reportados como robados. Sin embargo, el hallazgo más alarmante fue el de 13 menores de edad, de entre seis meses y 17 años, quienes vivían en un entorno insalubre. El informe detalla que las habitaciones eran alquiladas por días, semanas o meses, y algunos de los residentes llevaban entre uno y dos meses en el lugar, enfrentando graves problemas de salubridad y hacinamiento.

El registro de las autoridades reveló cuartos improvisados, puertas hechas en madera deteriorada y acumulación de basuras. La situación sanitaria era crítica, con manejo inadecuado de residuos, filtraciones en alcantarillado y la presencia de excrementos humanos y animales, aspectos que la Secretaría Distrital de Salud calificó como un riesgo claro para la integridad de los habitantes.

Debido a la gravedad del caso, seis de los 13 menores fueron trasladados a un centro especializado conocido como Revivir, con la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia. Esta acción tuvo como objetivo principal garantizar el restablecimiento de derechos de los menores y evaluar su estado de vulnerabilidad y desescolarización. Los responsables de los menores que permanecieron en la vivienda fueron citados al centro zonal del ICBF en Suba, donde se decidirá si es necesario ampliar las medidas de protección.

La intervención hace parte de una estrategia interinstitucional para prevenir y combatir riesgos que afectan a la infancia y a la adolescencia, así como la presencia de delitos graves como trata de personas y explotación sexual comercial. De acuerdo con el balance oficial, no se encontraron pruebas que permitan confirmar la existencia de estos delitos en esta intervención puntual. Por ahora, las autoridades continuarán trabajando en el seguimiento de los menores y en la toma de decisiones sobre la vivienda, sin que hasta el momento se haya informado sobre su cierre o desalojo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué condiciones de salubridad encontraron las autoridades en la ‘Casa del Terror’ de Suba?

Durante el procedimiento, las autoridades hallaron espacios improvisados, acumulación de basura y problemas notorios de hacinamiento. El reporte detalló un manejo inadecuado de residuos, existencia de filtraciones de alcantarillado y disposición inadecuada de excrementos humanos y animales, lo que representaba un grave riesgo para la salud e integridad de los habitantes, según la Secretaría Distrital de Salud.

¿Qué pasos tomó el ICBF tras el hallazgo de menores en condiciones de vulnerabilidad?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), junto con otras entidades, trasladó a seis menores al Centro Especializado Revivir con el fin de garantizar su bienestar y restablecer sus derechos. Los responsables de los menores restantes fueron citados al centro zonal del ICBF en Suba, donde las autoridades revisarán si requieren medidas de protección adicionales y se evaluarán sus condiciones de vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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