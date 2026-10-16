Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia penal contra el caricaturista Julio César González Quiceno, más conocido como “Matador”, relacionada con supuestas anomalías en un contrato de prestación de servicios suscrito durante la administración de Gustavo Petro. De acuerdo con información divulgada por la revista Semana, la denuncia fue presentada por Carlos Andrés Ríos Puerta, quien es director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actualmente también consejero comisionado de paz (e) del gobierno de Abelardo de la Espriella.

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La denuncia abarca posibles delitos como peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin los requisitos legales exigidos, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. Según el documento presentado, las irregularidades se relacionan específicamente con la contratación directa, estructuración, ejecución, supervisión y pagos del Contrato de Prestación de Servicios 1937 de 2024, firmado por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, el cual actúa como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP).

El primer aspecto señalado como irregularidad es un error en el nombre del contratista. Aunque el contrato identifica al caricaturista como “Julio César Rodríguez Quiceno”, en el resto del documento y en el Registro Único Tributario (RUT) aparece su verdadero nombre, Julio César González Quiceno. Según el director del Dapre, esto es un indicio suficiente para cuestionar si los documentos del proceso fueron elaborados de forma precisa y personalizada.

El segundo señalamiento se centra en aspectos tributarios. El contrato contemplaba un monto inicial de COP 257.040.000, al que se sumaban pagos mensuales de IVA por COP 3.420.000, totalizando COP 41.040.000 por ese tributo en el plazo de ejecución. Sin embargo, el RUT actualizado de “Matador”, a fecha 31 de enero de 2024, lo registraba como persona “no responsable de IVA”. Esta inconsistencia, de acuerdo con la denuncia, solo se corrigió después de dos meses con un otrosí, en el que se reconoció la condición del contratista.

Otro punto destacado es la asignación geográfica de Bogotá como único lugar de ejecución, a pesar de que algunas obligaciones del contrato tenían carácter territorial. Incluso, en el mencionado otrosí se admitió que la cláusula correspondiente no consideró la necesidad de desplazamientos fuera de la ciudad.

Además, la denuncia involucra a Gloria Cuartas, quien supervisó el contrato, señalando que en los informes y soportes de ejecución se hallaron inconsistencias entre fechas de cobro, actividades y productos entregados, así como reiteraciones de evidencias en distintos periodos y ausencia de soportes diferenciados. Para Ríos Puerta, estos hechos ameritan investigación, ya que si se comprueba intervención indebida u omisiones legales, puede configurarse un delito. No obstante, señala que la sola irregularidad administrativa no implica responsabilidad penal, debiendo la Fiscalía esclarecer la participación de los implicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue denunciado Julio César González Quiceno, alias “Matador”, ante la Fiscalía?

La denuncia contra “Matador” fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación por supuestas irregularidades en la contratación directa, ejecución y supervisión de un contrato celebrado durante la administración Petro, por posibles delitos como peculado y falsedad en documento público, de acuerdo con la información recopilada por la revista Semana.

¿Qué es el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP) y cuál fue su papel en este contrato?

El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP) es mencionado en los documentos como el ente administrador y vocero a través del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, responsable de la contratación y ejecución del contrato cuestionado, en el que Julio César González Quiceno fue contratado mediante un proceso de prestación de servicios.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.