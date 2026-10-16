Por: El Espectador

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La reciente captura de nueve personas en La Dorada, Caldas, pone de manifiesto el avance de las autoridades en su lucha contra el crimen organizado en la región. Según información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, estos individuos serían presuntos miembros de las organizaciones criminales La Contra y La Línea, dos estructuras que, de acuerdo con las investigaciones, estarían implicadas en una ola de homicidios que ha azotado el municipio y dejado, al menos, nueve víctimas en el último año.

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Las diligencias de allanamiento y registro, diez en total, se concentraron en establecimientos comerciales utilizados estratégicamente por los grupos delincuenciales. La Fiscalía, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), documentó que talleres de motocicletas y otros locales servían como escondites para armas de fuego, drogas y materiales relacionados con el procesamiento de sustancias psicoactivas. Este modus operandi permitía a las organizaciones mantener sus operaciones y evadir la acción de las autoridades, aprovechando la fachada legal de los negocios.

El ente investigador señaló que tanto La Contra como La Línea han construido una estructura criminal compleja, con subestructuras, puntos de distribución y redes de vigilancia extendidas en distintos sectores de La Dorada y en municipios cercanos. Llama la atención la información sobre la utilización de rituales de santería en lugares y por personas definidas, con la creencia de que estos rituales podrían evitar la acción de las autoridades. Este tipo de prácticas revela la profundidad de las creencias y estrategias empleadas para eludir a la fuerza pública.

Dentro de los delitos que la Fiscalía atribuye a estos grupos, resalta el asesinato de una mujer embarazada en el sector de Caño Lavapatas el 21 de abril, un hecho particularmente violento que subraya la gravedad de las acciones de estas redes. Además de las nueve capturas recientes, se notificó a otras cuatro personas sobre el avance de procesos en su contra en diferentes penitenciarías, incluyendo a alias "Manolo" y alias "Pichón", señalados como cabecillas de La Contra.

Durante la operación, las autoridades incautaron un significativo volumen de evidencias: 23 teléfonos celulares, 53 tarjetas SIM, un arma de fuego, dinero en efectivo y materiales para el procesamiento de estupefacientes. También se encontraron cuadernos con anotaciones vinculadas a actividades delictivas como los préstamos denominados ‘gota a gota’.

La Fiscalía informó que los detenidos comparecerán ante un juez de control de garantías y que serán imputados por delito de concierto para delinquir agravado, homicidio, tentativa de homicidio, amenazas, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, receptación y destinación ilícita de inmueble, según la gravedad y conexión de cada caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos imputados a los grupos La Contra y La Línea en La Dorada?

La Fiscalía General de la Nación indicó que los miembros de La Contra y La Línea serán imputados por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio, homicidio en grado de tentativa, amenazas, fabricación o porte de estupefacientes, así como tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, receptación y destinación ilícita de inmueble, en función de la participación de cada capturado en la organización, según la información recabada en las investigaciones.

¿Cómo operaban las estructuras criminales según la Fiscalía en La Dorada, Caldas?

De acuerdo con la Fiscalía, estas organizaciones empleaban establecimientos comerciales, especialmente talleres de motocicletas, para ocultar armas y drogas, contaban con subestructuras y puntos de distribución en diferentes sectores, redes de vigilancia, patrones de movilidad nocturna y el uso de motocicletas para cometer homicidios selectivos. Además, utilizaban rituales de santería para intentar evitar el accionar de las autoridades y llevaban registros de sus actividades ilegales en cuadernos, incluyendo préstamos ‘gota a gota’.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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