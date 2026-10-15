Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos casos de violencia intrafamiliar agravada en Honda, Tolima, recibieron sentencia definitiva tras la ratificación del Tribunal Superior de Ibagué a las condenas emitidas en procesos separados. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, uno de los hombres, de 39 años, deberá permanecer en prisión durante siete años por agredir de manera persistente a sus padres y a sus dos sobrinas, quienes son menores de edad. El otro implicado, de 25 años, fue sentenciado a cuatro años de cárcel por maltratar física y verbalmente a su tía en la misma región.

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El primer caso presenta un panorama que evidencia una situación de maltrato prolongado, pues los hechos investigados por la Fiscalía ocurrieron durante una década, comenzando en 2012 y prolongándose hasta años recientes, en una zona rural de Honda. Durante ese tiempo, el procesado sometió a sus padres y sobrinas a un patrón sistemático de agresiones físicas, insultos y amenazas. Las víctimas relataron que el hombre empleaba expresiones humillantes e intimidatorias, además de recurrir al uso de objetos y armas cortopunzantes para infundir miedo y causar daño. Todas estas versiones fueron respaldadas por las pruebas recogidas por el ente acusador y valoradas durante el proceso judicial.

Por otro lado, el segundo caso involucra a un hombre condenado a cuatro años de prisión debido a su conducta reiteradamente agresiva con su tía entre octubre de 2021 y enero de 2022, periodo en el cual residía junto a ella y otros familiares en la zona urbana de Honda. Según los hallazgos de la Fiscalía, el joven mantenía un trato hostil, realizando amenazas de sacar a la mujer de su propia casa y empleando constantemente lenguaje ofensivo en su contra.

Finalmente, luego de analizar todas las pruebas, el Tribunal Superior de Ibagué ratificó ambas sentencias y dejó en firme los procesos condenatorios por violencia intrafamiliar agravada. Las víctimas, cuyos relatos y testimonios estuvieron respaldados por la investigación oficial, lograron que sus agresores fueran sancionados con penas privativas de libertad superiores a cuatro años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Tribunal Superior de Ibagué ratificó las condenas por violencia intrafamiliar en Honda, Tolima?

El Tribunal Superior de Ibagué ratificó las condenas porque, tras la revisión de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, consideró que los hechos fueron plenamente demostrados y que las víctimas sufrieron agresiones físicas, verbales y psicológicas de manera reiterada. En ambos procesos, las pruebas evidenciaron el patrón de maltrato y las amenazas ejercidas por los condenados contra sus familiares.

¿Qué significa violencia intrafamiliar agravada según la Fiscalía?

La violencia intrafamiliar agravada, según la Fiscalía General de la Nación, es un delito que se configura cuando una persona somete a uno o más integrantes de su núcleo familiar a agresiones que superan la simple violencia doméstica, por su gravedad, frecuencia o por el uso de elementos peligrosos. En estos casos, las condenas pueden ser más severas, como se refleja en las penas impuestas y ratificadas en Honda, Tolima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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