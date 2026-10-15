Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hombre de 24 años fue llevado a prisión por su presunta implicación en un caso de homicidio ocurrido en la ciudad de Ibagué. El incidente se registró en el barrio La Estación el 15 de julio, donde, según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, se presentó una riña que terminó con la muerte de un hombre de 29 años. De acuerdo con las autoridades citadas por El Nuevo Día, la víctima habría sido atacada con un arma cortopunzante, lo que finalmente le ocasionó la muerte.

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Los informes oficiales indican que Jonnathan David Torres Guzmán es señalado por las autoridades como el presunto responsable de perpetrar el ataque en medio de lo que describen como un acto de intolerancia. En este contexto, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía logró individualizar a Torres Guzmán gracias a labores investigativas desarrolladas poco después del hecho. Posteriormente, con el acompañamiento de la Policía Nacional, fue posible ejecutar la orden de captura en la ciudad.

La Fiscalía Seccional Tolima, a través de un fiscal de la Unidad de Vida, imputó el delito de homicidio en contra de Torres Guzmán en relación con lo sucedido en julio. Pese a que la evidencia recabada permitió avanzar en el proceso judicial, el señalado no aceptó los cargos ante la autoridad judicial correspondiente. No obstante, por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, buscando que el proceso continúe mientras el acusado permanece privado de la libertad.

Los hechos investigados han puesto nuevamente en el centro del debate social los episodios de intolerancia que pueden desencadenar tragedias fatales dentro de la comunidad. Las acciones desplegadas por el CTI, así como la coordinación con la Policía Nacional y el papel del ente acusador, han sido cruciales para esclarecer el episodio y presentar al presunto responsable ante la justicia, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades citadas en la fuente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la reacción de Jonnathan David Torres Guzmán ante los cargos de homicidio?

Según los reportes oficiales citados por El Nuevo Día, Jonnathan David Torres Guzmán no aceptó los cargos de homicidio que le imputó la Fiscalía Seccional Tolima por el hecho violento ocurrido en el barrio La Estación. Esta respuesta implica que el proceso continuará bajo la investigación de las autoridades judiciales.

¿Cómo fue capturado el presunto responsable del homicidio en Ibagué?

De acuerdo con la información disponible, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) individualizaron a Torres Guzmán mediante acciones investigativas y, junto a la Policía Nacional, lograron capturarlo en Ibagué. Este procedimiento fue fundamental para que el presunto implicado se presentara ante el sistema judicial y enfrentara la imputación formal por parte de la Fiscalía Seccional Tolima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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