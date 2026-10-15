Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La estudiante de Derecho e influenciadora Gabriela Muñoz Olaya denunció, el 15 de octubre de 2026, que ha recibido nuevas amenazas contra su vida e integridad personal. Esta situación se presentó después de que tomó parte en las marchas que se realizaron en Bogotá el día anterior, generando una fuerte controversia en redes sociales. A través de sus cuentas, Muñoz compartió una imagen preocupante donde se observa su fotografía acompañada por armas de fuego y municiones, lo que elevó la preocupación sobre su seguridad y la de su familia.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la propia Muñoz, los mensajes intimidatorios incluyen insultos, señalamientos y advertencias, con el objetivo de desalentarla por las posturas políticas que defiende públicamente. La joven aseguró que este tipo de amedrentamientos han afectado no solo su tranquilidad, sino también la de sus seres cercanos. En sus pronunciamientos, Muñoz declaró: “Las intimidaciones se originan en las ideas que defiendo y con las cuales estas personas no están de acuerdo”.

La influenciadora hizo público que ya presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, expresó su inconformidad frente a la falta de respuestas o acciones concretas de parte de las autoridades. Por este motivo, solicitó al presidente Abelardo de la Espriella y al Estado colombiano que se garanticen medidas de seguridad para ella y se investiguen con seriedad las amenazas recibidas. Hasta este momento, no ha sido posible establecer públicamente la identidad de los responsables tras los mensajes, y tampoco está confirmada de manera independiente la veracidad de las armas mostradas en la imagen divulgada.

En su relato, Muñoz enfatizó que no se dejará vencer por el miedo, pero que tampoco aceptará que defender sus convicciones ponga en riesgo su vida: “No tengo miedo, pero no pienso normalizar que defender mis convicciones signifique poner en riesgo mi integridad”. Insistió en que las autoridades deben atender sus denuncias y subrayó que “pensar diferente no es un delito”.

Todo este episodio se hizo público un día después de que la joven recibiera críticas, burlas y cuestionamientos en redes por su participación en las marchas del 14 de octubre, donde sostenía una pancarta con su fotografía, convirtiéndose así en blanco de comentarios sobre su mensaje político y su imagen personal. Además, volvieron a surgir señalamientos antiguos relacionados con su paso por la Aeronáutica Civil (Aerocivil), en los que se le acusa de presunta influencia en procesos internos, acusaciones que ella ha negado reiteradamente, afirmando que nunca tuvo potestad para nombrar a nadie o contratar. Según la información publicada, estas acusaciones deben entenderse como cuestionamientos públicos y no como sentencias judiciales. En este escenario, el caso de Gabriela Muñoz sigue siendo un referente sobre el alcance que pueden tener las opiniones políticas y la exposición mediática en el entorno digital colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido las respuestas de las autoridades ante la denuncia de Gabriela Muñoz Olaya?

Según la información disponible, Gabriela Muñoz Olaya presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, pero hasta el momento de esta publicación, ella misma cuestionó la falta de respuestas efectivas de parte de las autoridades. No se han conocido públicamente acciones concretas de protección ni avances sobre la identificación de los responsables de las amenazas.

¿Por qué surgieron críticas y amenazas contra Gabriela Muñoz tras su participación en las marchas?

Las críticas y amenazas contra Gabriela Muñoz se originaron después de que participó con una pancarta que incluía su fotografía en las manifestaciones del 14 de octubre en Bogotá. La imagen se hizo viral y generó comentarios, burlas y señalamientos políticos en redes sociales. Además, se reactivaron cuestionamientos relacionados con su paso por la Aeronáutica Civil, aunque ella ha negado las acusaciones de influencia indebida en esa entidad.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.