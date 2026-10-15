Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’ continúa fortaleciendo su estrategia para combatir y prevenir el hurto en la capital. Recientemente, lo que comenzó como un recorrido de apoyo de los Gestores del Orden por el corredor de la calle 26 derivó en una operación coordinada que permitió recuperar, en apenas una hora, una moto eléctrica robada, según información de la Alcaldía de Bogotá.

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El caso involucró a una mujer que fue víctima del robo de su moto eléctrica y su teléfono celular en la avenida Boyacá. Luego del incidente, los Gestores del Orden, quienes habitualmente acompañan a transeúntes, ciclistas y a quienes se movilizan en patineta o moto eléctrica, acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y ayudarla a ponerse en contacto con su hijo. Paralelamente, el equipo logró acceder a la señal del GPS del dispositivo celular hurtado, acción que les permitió coordinarse rápidamente con la Policía Metropolitana de Bogotá para rastrear la ubicación exacta de los elementos robados.

La señal arrojó como destino el sector de La Favorita, en el centro de la ciudad. Varios Gestores del Orden —que desde hace días trabajan de manera permanente en la carrera Séptima y zonas circundantes— se desplazaron hasta la zona. En compañía de la Policía, se realizó un recorrido exhaustivo por las calles hasta que uniformados hallaron la moto eléctrica, la cual permanecía encendida y abandonada en vía pública.

Tras este hallazgo, la motocicleta fue trasladada al CAI de Paloquemao para ser entregada al hijo de la víctima. Al mismo tiempo, la Policía puso en marcha un plan candado, es decir, el cierre de posibles rutas de escape en la zona, con el apoyo de información aportada por la propia afectada. Gracias a la comparación de las características físicas del presunto responsable y a las descripciones dadas, las autoridades lograron capturar al sospechoso y lo pusieron a disposición de las instancias judiciales correspondientes.

El hijo de la víctima destacó la labor de los Gestores del Orden y la Policía, resaltando que, en menos de una hora, no solo se recuperó la moto eléctrica, sino también se logró la captura del presunto delincuente. Posterior a los hechos, el equipo AIDE de la Secretaría de Seguridad asistió a la mujer para hacer la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.

Los Gestores del Orden trabajan por turnos en zonas priorizadas de Bogotá para apoyar a la ciudadanía, proteger la convivencia y fortalecer la cultura ciudadana. Recuerde que las denuncias ciudadanas a través de la Línea de Emergencias 123 son fundamentales para avanzar en la lucha contra el crimen y contribuir a una ciudad más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones permitieron recuperar una moto eléctrica robada en Bogotá?

La recuperación de la moto eléctrica fue posible gracias a la pronta reacción de los Gestores del Orden y la coordinación con la Policía de Bogotá, quienes rastrearon la ubicación del vehículo utilizando la señal del GPS del teléfono robado y establecieron controles en el sector señalado. Posteriormente, lograron recuperar el vehículo y capturar al sospechoso en menos de una hora.

¿Cuál es la función de los Gestores del Orden en la seguridad de Bogotá?

Los Gestores del Orden tienen la tarea de acompañar a la ciudadanía en sectores priorizados, anticipando situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia. Su labor se enfoca en mejorar los entornos, promover el uso adecuado del espacio público y fortalecer la cultura del cumplimiento de normas, apoyando además el trabajo de la Policía y la justicia en la ciudad.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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