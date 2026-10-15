Por: Portal Bogotá

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La cuarta edición de la Megaferia de Empleo en Bogotá, reconocida como una de las iniciativas más relevantes para conectar a miles de ciudadanos con oportunidades laborales, se lleva a cabo este jueves 15 de octubre de 2026 en Corferias. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), durante esta jornada se ofrecen 18.000 vacantes distribuidas en más de 180 empresas de distintos sectores, lo que convierte al evento en un punto de encuentro clave para quienes se encuentran en la búsqueda de empleo en la ciudad.

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La Megaferia incluye opciones de trabajo en ramas como comercio, construcción, servicios financieros, logística y transporte, salud, turismo, gastronomía, tecnologías de la información (TIC) e industrias creativas. Esta amplitud sectorial permite que personas con perfiles muy variados puedan encontrar oportunidades acordes a su experiencia e intereses. Entre los datos destacados, la SDDE señaló que 12.398 vacantes están dirigidas a jóvenes entre 18 y 28 años; 1.180 a personas mayores de 50 años y 711 a personas con discapacidad. Además, se dispone de 5.245 puestos que no requieren experiencia y 4.092 para profesionales.

Según declaraciones de María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, el evento busca reunir el talento de miles de personas con empresas que desean fortalecer sus equipos: “Damos inicio a una de las jornadas de empleo más importantes de Bogotá, en la que reunimos a más de 180 empresas y cerca de 18.000 puestos de trabajo para conectar el talento de miles de personas con nuevas oportunidades laborales”.

La Megaferia es accesible para quienes decidan asistir, incluso si no han realizado inscripción previa, ya que pueden acercarse antes de las 3:00 p. m. a Corferias y recibir apoyo de funcionarios de la SDDE para facilitar su ingreso. Los interesados pueden consultar las vacantes y empresas participantes en el portal oficial de la SDDE y planificar su recorrido dentro del recinto, optimizando así sus posibilidades de postulación. En el pabellón 1, por ejemplo, se agrupan oportunidades para adultos mayores de 50 años, personas con discapacidad y población migrante, así como ofertas del sector turismo y gastronomía. En el segundo piso, se ofrecen pruebas psicotécnicas y procesos de selección avanzada, mientras que el pabellón 3 concentra empresas de otros sectores, puntos de información, espacios de formación y orientación por parte de aliados institucionales.

El evento también brinda servicios de varias entidades como el Instituto para la Economía Social (IPES), Colpensiones, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Agencia de Empleo de Bogotá, donde los asistentes pueden obtener orientación y alternativas de formación. Además, se invita a los ciudadanos a mantenerse informados a través del canal de WhatsApp 'Empleo en Bogotá', donde se comparten ofertas laborales, convocatorias y recomendaciones para mejorar el perfil profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los perfiles más buscados en la Megaferia de Empleo de Bogotá?

Entre los perfiles más solicitados en la Megaferia de Empleo destacan los jóvenes entre 18 y 28 años, adultos mayores de 50 años y personas con discapacidad. Asimismo, existen muchas vacantes para trabajos que no requieren experiencia y puestos para profesionales en áreas como comercio, construcción, finanzas, logística, salud, turismo, gastronomía y tecnologías de la información.

¿Qué servicios ofrece la Megaferia de Empleo en Corferias para los asistentes?

La Megaferia de Empleo en Corferias ofrece asesoría para la postulación a vacantes, orientación profesional y espacios para pruebas psicotécnicas. Además, los asistentes pueden acceder a los servicios del Instituto para la Economía Social, Colpensiones, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Agencia de Empleo de Bogotá, donde pueden informarse sobre formación y otros recursos laborales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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