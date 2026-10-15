Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ impulsa la transformación de viviendas en sectores vulnerables, y su más reciente avance beneficia a 200 familias de Ciudad Bolívar. Esta intervención es resultado de una alianza estratégica entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la Fundación Santo Domingo, la Fundación Grupo Argos y Hábitat para la Humanidad Internacional, de acuerdo con información oficial de la SDHT.

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El proyecto contempla adecuaciones en baños, cocinas, pisos, cubiertas y áreas afectadas por humedad, para responder a las necesidades particulares de cada núcleo familiar. Este esfuerzo conjunto representa una inversión de 5.515 millones de pesos colombianos, distribuidos así: 3.860 millones por parte de la SDHT, 627,5 millones tanto de la Fundación Santo Domingo como de la Fundación Grupo Argos, y 400 millones de Hábitat para la Humanidad Internacional.

Vanessa Velasco, secretaria del Hábitat, afirmó: "Mejorar vivienda es mejorar calidad de vida. Para una familia, transformar un baño, una cocina, un piso o una cubierta significa tener un hogar más seguro y digno y mejores condiciones para construir su futuro”. Una de las primeras beneficiarias, Lidia Amparo Viracachá, expresó su agradecimiento y satisfacción con las mejoras: “Estoy muy feliz porque mi casa cambió muchísimo. Ahora se ve más bonita y acogedora, y puedo disfrutar de un hogar en mejores condiciones junto a mi familia”.

Esta intervención marca la segunda etapa de una colaboración que inició con la entrega de 91 viviendas mejoradas en Usme, en julio de 2026. Las entidades aliadas ya anunciaron su intención de avanzar en un nuevo convenio para intervenir otros 300 hogares en Bogotá. Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos, destacó el potencial de la colaboración público-privada: “Con esta alianza articulamos recursos públicos y privados para transformar las condiciones de vida de cientos de familias... Seguiremos contribuyendo al cierre de brechas en nuestras ciudades”.

Las actividades toman como referencia la metodología Hogares Saludables de Grupo Argos, enfocada en reducir el déficit cualitativo de vivienda y se articulan con el programa distrital Mejora tu Casa. Según la evaluación de impacto de Hogares Saludables, además de las adecuaciones físicas, se evidencia una mejora en el bienestar de las familias, incluyendo menos episodios de fiebre en niños menores de seis años, y un incremento en el ánimo y salud mental. El 31 % de los hogares hizo reformas adicionales y el 41 % manifestó mayor comodidad para recibir visitas en su vivienda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo benefician los programas de mejoramiento de vivienda en Bogotá a las familias de Ciudad Bolívar?

Los programas de mejoramiento de vivienda, como los impulsados en Ciudad Bolívar, generan beneficios tangibles para las familias, al proporcionar espacios más seguros y saludables. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, las intervenciones han permitido adecuar zonas críticas de las viviendas, lo que se traduce en mejoras directas en la calidad de vida, bienestar y convivencia familiar. Además, estudios de impacto reportan reducciones en enfermedades respiratorias infantiles y mejores condiciones de ánimo entre los habitantes.

¿Qué es el déficit cualitativo de vivienda y cómo lo aborda el programa Hogares Saludables?

El déficit cualitativo de vivienda se refiere a las carencias en las condiciones físicas y de habitabilidad dentro de los hogares, como problemas en baños, pisos o cubiertas. La metodología Hogares Saludables, desarrollada por Grupo Argos, enfoca sus acciones en remediar estas deficiencias, asegurando mejoras en salubridad y seguridad, tal como lo reporta la evaluación de impacto del programa en las intervenciones realizadas en Bogotá.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.