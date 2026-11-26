Por: El Espectador

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El mercado inmobiliario de Bogotá presenta para 2026 una paradoja que revela tanto su fortaleza como sus desafíos ocultos. De acuerdo con datos de Camacol Bogotá y Cundinamarca, este año la capital romperá récord al superar las 52.000 ventas de vivienda nueva, un logro inédito en su historia reciente. No obstante, esta cifra récord contrasta con otra problemática: numerosas familias inician el proceso de adquirir vivienda, pero encuentran dificultades significativas al intentar asegurar los créditos, completar la cuota inicial o mantener los subsidios que requieren para que la compra llegue a concretarse.

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Las cifras del gremio muestran que en Bogotá y Cundinamarca hubo 3.679 desistimientos de compras durante 2026, lo que representa un aumento del 11,3 % respecto al año anterior. En la actualidad, los desistimientos alcanzan el 21 % de las ventas, cifra muy por encima del histórico del 10 %. En el contexto nacional, Camacol registró 33.187 desistimientos de vivienda de interés social (VIS) acumulados a junio de 2026, marcando un crecimiento del 168 % en comparación con cuatro años antes.

El segmento de vivienda VIS resulta ser el motor principal de este récord. Bogotá vendió 40.158 unidades VIS en el año, superando por primera vez las 40.000 transacciones en este segmento, lo que representa un crecimiento del 12 % sobre 2025. Por el contrario, la vivienda no VIS sumó solo 11.918 ventas, cifra que sigue por debajo de su promedio histórico, según Camacol Bogotá y Cundinamarca. Esto resalta el papel de los subsidios y los apoyos de la administración distrital para facilitar el cierre financiero de las familias en el segmento VIS.

El dato de ventas, sin embargo, no refleja del todo el éxito final. Muchas familias se ven obligadas a desistir de la compra después de separar la vivienda, debido a dificultades de financiación y a la incertidumbre respecto a la obtención de subsidios, como lo evidenció el gremio en sus reportes de este año. Al mismo tiempo, el respaldo institucional de los programas distritales, como Oferta Preferente, Reduce tu Cuota y Ahorro para Mi Casa, permitió que más de 40.000 hogares fueran beneficiados desde 2024, un esfuerzo que sostiene la demanda de VIS en la ciudad.

En paralelo, la oferta de viviendas nuevas en Bogotá incluye actualmente 34.285 unidades en 597 proyectos, de los cuales el 63 % corresponde a VIS, concentrándose en localidades como Usaquén, Suba y Fontibón. La demanda se orienta hacia apartamentos de hasta 50 metros cuadrados y dos habitaciones, privilegiando la cercanía al transporte público y a lugares de trabajo o estudio. Esta dinámica contrasta con la situación en Cundinamarca, donde el mercado muestra una tendencia a la baja en ventas y una reducción significativa en el segmento dedicado a VIS.

El panorama para 2027 estará marcado por la continuidad de los apoyos estatales y por la capacidad de las familias para obtener créditos. Los récords de ventas, aunque alentadores, no garantizan por sí mismos que la vivienda pase a ser efectivamente propia para quienes la necesitan.

¿Por qué aumentaron los desistimientos en la compra de vivienda en Bogotá durante 2026?

El incremento en los desistimientos se debe principalmente a las dificultades que enfrentan las familias para asegurar el crédito necesario, reunir la cuota inicial o conservar los subsidios, de acuerdo con reportes de Camacol Bogotá y Cundinamarca. Aunque las ventas de vivienda nueva marcaron cifras récord, el proceso de adquisición suele truncarse antes de la firma de la escritura, evidenciando que separar un inmueble no siempre concluye en una compra efectiva.

¿Cuál es la importancia de la vivienda de interés social (VIS) en el mercado de Bogotá este 2026?

La vivienda de interés social (VIS) fue la protagonista del mercado inmobiliario bogotano en 2026, representando más del 75 % de las ventas totales, según Camacol Bogotá y Cundinamarca. El impulso de los programas de subsidio distritales permitió que la capital superara por primera vez las 40.000 ventas VIS en un año, consolidando este segmento como el pilar de la demanda y permitiendo que miles de familias accedan a una vivienda propia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.