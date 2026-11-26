Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá continúa promoviendo espacios de apoyo a los emprendedores locales, especialmente durante la temporada navideña, un periodo clave para el comercio. La feria Vassar Navidad 2026 se presenta como un escenario relevante en este contexto: reúne a 71 empresas y emprendimientos bogotanos que tienen la oportunidad de exhibir y vender sus productos entre el 25 y el 29 de noviembre de 2026 en el parque El Country, ubicado en la avenida calle 127 #11D-90, de acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

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Este evento no solo representa una importante vitrina comercial en la capital, sino que también es una alternativa concreta para los emprendedores que sobrevivieron al reciente incendio en San Victorino. Doce de los participantes en esta edición fueron directamente afectados por la emergencia en el GranSan, y encuentran en la feria una opción para recuperar ingresos y volver a conectarse con sus compradores en una de las fechas de mayor movimiento comercial.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la articulación del evento responde a una estrategia integral de fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas dentro de la ciudad, bajo iniciativas como Bogotá Corazón Productivo, que vincula a 35 de los expositores. A su vez, seis empresas hacen parte del proyecto desarrollado en conjunto con Inexmoda, reconocido aliado del sector de la moda, mientras que 30 emprendimientos provienen de programas como Hecho en Bogotá, Lideresas y Club de Café.

La oferta de productos en Vassar Navidad 2026 es amplia y resalta la creatividad local. Destacan confecciones, prendas de vestir, calzado, marroquinería –elaboración de productos en cuero como bolsos y accesorios–, vestidos de baño, joyería, accesorios, artículos decorativos y tejidos en lana. Además, algunos fabricantes apuestan por la innovación tecnológica con piezas diseñadas mediante impresión 3D. Los sectores de San Victorino y el Restrepo cuentan con la mayor representación, cada uno con 12 empresas participantes.

Según María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, el apoyo proporcionado por la administración es fundamental para facilitar la conexión entre los empresarios y nuevos públicos: "Para los comerciantes afectados por el incendio, cada oportunidad de venta cuenta, especialmente en esta época del año".

Con una asistencia promedio de 40.000 visitantes, la feria se posiciona como una plataforma fundamental para apoyar el tejido empresarial bogotano y fortalecer la economía local, permitiendo además a los consumidores conocer y respaldar el talento de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza la feria Vassar Navidad 2026 en Bogotá?

Vassar Navidad 2026 se realizará del 25 al 29 de noviembre de 2026, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m., en el parque El Country, ubicado en la avenida calle 127 #11D-90, según informó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

¿Qué tipo de productos y emprendimientos participan en Vassar Navidad 2026?

La feria cuenta con empresas que ofrecen confecciones, calzado, prendas de vestir, marroquinería, vestidos de baño, joyería, accesorios, artículos decorativos, tejidos en lana y productos elaborados mediante impresión 3D, mostrando la diversidad del emprendimiento local en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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