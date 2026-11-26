Por: Portal Bogotá

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Diez años después de la firma del Acuerdo Final de Paz en Colombia, Bogotá reitera su compromiso con la implementación de lo pactado en 2016 y resalta la relevancia de las grandes ciudades en la consolidación de un país más pacífico. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, se ha preparado un evento para conmemorar este hito. El encuentro denominado “Diez años después: un diálogo entre territorios sobre la construcción de paz” se lleva a cabo en el Bronx Distrito Creativo, espacio liderado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA).

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La agenda incluye dos paneles que abordan temas fundamentales: los logros y desafíos pendientes en la reparación integral a las víctimas del conflicto armado y la manera en que se está desarrollando territorialmente el Acuerdo de Paz. Este último aspecto reconoce la importancia de considerar las particularidades de cada territorio para garantizar una implementación eficaz, así como la corresponsabilidad de ciudades como Bogotá, la academia, las comunidades y el sector privado. En los diálogos participan líderes y lideresas de regiones como Chocó, Catatumbo y Urabá antioqueño, junto a representantes de organismos como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fundación Acordemos, la Fundación Ideas para la Paz, las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Una de las actividades destacadas de la conmemoración es la exposición itinerante “Caminemos juntas por la paz”, construida por mujeres firmantes del grupo AnaPaz como una expresión de memoria colectiva y contribución a los procesos de reincorporación en la ciudad.

Pese a que Bogotá no estuvo entre los 170 municipios priorizados por el Acuerdo, la ciudad ha recibido históricamente a más de 600.000 víctimas del conflicto y, en los últimos 20 años, cerca de 7.000 excombatientes han realizado allí sus procesos de reintegración. Además, el 70 % de las víctimas decide permanecer en la ciudad, no solo como refugio temporal sino como lugar para reconstruir sus vidas junto a sus familias.

Para responder a este reto, la capital ha puesto en marcha estrategias claves como la Transformaciones Rurales Integrales en zonas rurales de Usme y Ciudad Bolívar, la Ruta de Inclusión Socioeconómica, medidas inmediatas de atención y ayuda humanitaria, y el apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas, acompañando 35 casos y 15 entregas dignas a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué avances ha tenido Bogotá en la implementación del Acuerdo de Paz?

Bogotá ha desarrollado múltiples iniciativas, como la integración socioeconómica de víctimas y firmantes del Acuerdo, el acceso a ayuda humanitaria, la transformación de zonas rurales y la participación activa en la búsqueda de personas desaparecidas. Además, la ciudad alberga el mayor número de víctimas del conflicto a nivel nacional y ofrece oportunidades concretas para que reconstruyan su proyecto de vida.

¿Por qué Bogotá es relevante en los procesos de reincorporación y reparación de víctimas?

Según datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la ciudad se ha consolidado como el principal destino para las víctimas del conflicto, brindando apoyo en reintegración, empleo y acceso a servicios básicos. La permanencia del 70 % de las víctimas resalta el papel de Bogotá no solo como refugio, sino como un territorio con políticas y acciones concretas para la paz y la reconciliación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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