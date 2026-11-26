Por: El Espectador

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Mientras la distancia marcada por el presidente Abelardo de la Espriella respecto tanto al oficialismo como a la oposición define el rumbo político del país, recae sobre el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, la responsabilidad de conectar al Gobierno con el Congreso. Ordóñez, quien juramentó ante De la Espriella hace 21 días tras la salida imprevista de Rodrigo Lara, enfrenta el desafío de impulsar, en tan solo tres semanas, la agenda más importante del Ejecutivo para este 2026. Estas semanas cruciales coinciden con el cierre de actividades legislativas en medio de un ambiente tenso, en el que los partidos políticos buscan recuperar capacidad de negociación y han fijado ya posiciones concretas.

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Según la información proporcionada, la llegada de Ordóñez a la cartera del Interior el pasado 4 de noviembre ha reorganizado las prioridades en el gobierno y ha traído consigo momentos decisivos que evidencian el tono de su gestión frente al Legislativo. De acuerdo con los hechos reportados, el primero de estos momentos clave ocurrió el 12 de noviembre, cuando Ordóñez asistió por primera vez al Congreso. En esa ocasión, participó en un foro enfocado en el debate sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras una década de la firma del Acuerdo de Paz, un escenario que puso a prueba el papel tanto del Gobierno como del Congreso en la discusión de temas sensibles para el país.

El segundo momento relevante se presentó el martes 24, día en que el ministro del Interior mantuvo el primer contacto formal con las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Esta reunión resultó fundamental para establecer el tono de la relación que Ordóñez tendrá con los legisladores, quienes no han ocultado su interés en fortalecer su posición de negociación ante un Ejecutivo que busca sacar adelante proyectos clave en tiempo limitado.

La incertidumbre generada por la salida de Lara dejó varios proyectos a la espera en los corredores del Capitolio. Ahora, con Ordóñez al mando y bajo la expectativa de las bancadas, las próximas semanas definirán si el Gobierno logra consolidar apoyos necesarios para avanzar en su agenda o si la falta de contacto directo por parte del presidente se convierte en un obstáculo adicional dentro de la política nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué estrategias trazó el ministro del Interior Alejandro Ordóñez para impulsar la agenda del Gobierno en el Congreso?

Alejandro Ordóñez, en su papel como principal puente del Gobierno ante el Congreso, diseñó una serie de estrategias para avanzar con los puntos más importantes de la agenda gubernamental. Según la información disponible, estas estrategias buscan aprovechar la ventana de tiempo limitada de tres semanas antes del cierre de actividades legislativas, concentrándose en encuentros claves con el Senado y la Cámara de Representantes y en la discusión de proyectos que venían en curso antes de su llegada.

¿Cuáles han sido los momentos clave de Alejandro Ordóñez desde su llegada al Ministerio del Interior?

Desde que asumió el Ministerio del Interior, Alejandro Ordóñez ha protagonizado tres momentos centrales: su juramentación tras la salida de Rodrigo Lara, su primera visita al Congreso en el foro sobre la JEP y el primer encuentro oficial con Senado y Cámara el martes 24. Estas acciones han definido el tono y el avance de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en el tramo final del año legislativo, de acuerdo con los hechos relatados en la información suministrada.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.