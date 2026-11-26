Dos procedimientos policiales permitieron la recuperación de vehículos y la captura de tres personas señaladas de estar relacionadas con casos de hurto de automotores en Bogotá. Uno de los operativos llamó la atención porque terminó con una persecución por los tejados de varias viviendas en la localidad de Kennedy, en el occidente de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional al programa Ojo de la Noche, en ese primer caso fue detenido un joven de 19 años, quien presuntamente habría participado en el robo de una camioneta de alta gama junto con otros dos sujetos.

(Lea también: Capturaron en Bogotá a creador de contenido que habría abusado de menor de 14 años; la contactó por redes)

Según el reporte de las autoridades, tres hombres llegaron juntos al sector y se apoderaron de la camioneta. Una vez conocido el hurto, uniformados que realizaban labores de patrullaje recibieron la alerta de la central de radio y emprendieron la búsqueda de los responsables.

Lee También

Durante el intento de escape, los señalados protagonizaron un accidente, lo que dio paso a una persecución policial. En medio del operativo, uno de los sospechosos intentó evadir a los uniformados pasando por los tejados de varias viviendas.

La persecución terminó con la captura del joven de 19 años. La Policía confirmó que la camioneta fue recuperada y que el detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por su presunta participación en los hechos.

En un procedimiento distinto, las autoridades reportaron la captura de un hombre y una mujer en la localidad de Puente Aranda, luego de recibir información ciudadana sobre un automóvil que posiblemente había sido hurtado.

El operativo se desarrolló en la avenida carrera 68 con calle tercera. Según explicó el comandante operativo de la zona, uniformados del CAI Galán, con apoyo de la central de radio, ubicaron e interceptaron el vehículo.

Las primeras verificaciones indicaron que el automotor habría sido robado durante la mañana del día anterior en Kennedy, mediante la modalidad de halado. Esta práctica consiste en llevarse un vehículo que permanece estacionado, sin que necesariamente exista contacto directo con su propietario.

(Lea también: Capturan a hombre en Bogotá señalado de prender fuego a su compañera sentimental: destapan amenazas)

Por este caso, el hombre y la mujer fueron capturados por el presunto delito de receptación. Tanto ellos como el automóvil recuperado quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

Los dos procedimientos hacen parte de las acciones de las autoridades para combatir el hurto de vehículos en Bogotá. Mientras avanzan las investigaciones, serán las instancias judiciales las encargadas de determinar la responsabilidad de los capturados.

* Pulzo.com se escribe con Z