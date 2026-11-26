Se conocieron nuevos detalles sobre la estrategia que habrían utilizado los hombres que mantuvieron retenidos a decenas de clientes y trabajadores del Éxito de La Castellana, en Cartagena.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Me dio rabia”: hombre al que De la Espriella habría señalado en toma de rehenes en Cartagena)

Durante la audiencia ante Ingrid Elena Reyes, jueza de control de garantías, la Fiscalía expuso que los responsables amenazaron con ubicar a diez rehenes en cada una de las puertas del supermercado y advirtieron que harían estallar explosivos si la Policía intentaba ingresar.

La amenaza habría sido parte de las maniobras con las que los señalados buscaban impedir una intervención de la Fuerza Pública mientras permanecían dentro del establecimiento. Según lo expuesto por el ente acusador, los hombres aseguraron que tenían personas retenidas en los accesos y que los artefactos instalados serían detonados si los uniformados entraban al lugar.

Lee También

Dicha advertencia elevó el riesgo para quienes estaban dentro del almacén y complicó el procedimiento de las autoridades, que durante varias horas adelantaron labores para recuperar el control del establecimiento sin poner en peligro a los civiles. La toma se prolongó por más de 17 horas y terminó con un operativo en el que fueron rescatadas 76 personas.

Sin embargo, las autoridades también entregaron información sobre los elementos que fueron encontrados tras la intervención. La Fiscalía reportó la incautación de objetos que simulaban ser explosivos, por lo que las amenazas de los captores no significaban necesariamente que hubiera artefactos con capacidad real de detonación. El Universal informó que los elementos fueron identificados como explosivos simulados.

La Fiscalía presentó ante un juez a los dos detenidos por el secuestro en el #Éxito de #Cartagena. Los detalles que se revelaron son: -Amenazaron indicando que en todas las puertas tenían rehenes con explosivos instalados, que serían detonados cuando entrara la Policía https://t.co/Fj1JkrjHwu — César Melo (@Cesar_Melo_) November 26, 2026

Legalizan captura de los dos capturados por la toma de rehenes en Cartagena

En medio del avance de la investigación, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a los dos hombres detenidos por su presunta participación en los hechos. Se trata de Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44, ambos oriundos de Medellín.

Los dos procesados enfrentan señalamientos por el delito de secuestro extorsivo agravado, relacionado con la retención de las personas dentro del supermercado. La Fiscalía expuso ante el juez los elementos recopilados durante la investigación para sustentar la actuación judicial contra los detenidos.

La intervención policial también dejó un tercer presunto implicado muerto. Se trata de Jailer Humberto Muñetón Zapata, de 51 años, quien fue abatido durante el ingreso de los uniformados al establecimiento, luego de que, según el relato del fiscal, intentara atacar a los integrantes del grupo de operaciones especiales.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer la participación de cada uno de los señalados y determinar si hubo más personas involucradas en la planeación del intento de robo al vehículo de valores que terminó con la toma de rehenes en el establecimiento comercial.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.