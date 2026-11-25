La exvicepresidenta Francia Márquez volvió a pronunciarse públicamente para cuestionar una determinación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que, según explicó, afecta las medidas asignadas para cuidar su integridad y la de su familia.

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El reclamo lo hizo a través de su cuenta de X, donde contó que recibió una comunicación de la entidad en la que le anunciaban una reducción importante de su esquema de seguridad. La exfuncionaria aseguró que esa decisión la dejaba en una condición de vulnerabilidad, pese a que su calificación de riesgo continúa siendo extraordinaria.

Márquez explicó que no estuvo de acuerdo con la resolución y por eso presentó un recurso de reposición ante la UNP. Sin embargo, según su versión, la respuesta fue desfavorable y no atendió los argumentos que había expuesto. También sostuvo que la entidad le pidió devolver los elementos de protección que tenía asignados y le advirtió sobre un posible cobro coactivo si no cumplía con esa solicitud.

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Ante ese panorama, la exvicepresidenta acudió a la justicia. Según relató, el pasado 9 de noviembre interpuso una acción de tutela para solicitar que se suspendiera la decisión administrativa y se mantuvieran las medidas mientras se revisaba su situación.

La respuesta judicial, de acuerdo con lo que informó en su publicación, fue favorable en esa etapa del proceso: el juzgado admitió la tutela y concedió una medida cautelar que ordenó detener el desmonte de su esquema de seguridad.

¡PAREN DE MENTIR! A la señora Francia Márquez NO se le está dejando sin protección. Se actualiza su esquema a su condición de exvicepresidente. Las cifras hablan solas: el esquema de ella como vicepresidente en ejercicio nos cuesta un poco más de MIL MILLONES mensuales. El esquema que @FranciaMarquezM rechaza costaría 600 MILLONES al mes. O sea, ella considera insuficiente un esquema de más de 70 personas y varios vehículos que nos cuesta más de 6 mil millones al año. ¿De verdad eso es dejar de protegerla?🤔 ¿En serio? — Miller Soto (@millersoto) November 26, 2026

Francia Márquez cuestionó al presidente por la decisión sobre sus escoltas

En su mensaje, Márquez también dirigió sus críticas al presidente Abelardo de la Espriella. La exvicepresidenta le preguntó si dejar a integrantes de la oposición sin protección hacía parte de una estrategia de su Gobierno y lo responsabilizó por cualquier situación que pudiera afectarla a ella o a sus familiares.

“Hoy lo hago responsable a usted y a su Gobierno de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia”, escribió en la red social. Al final de su pronunciamiento aseguró que continuará resistiendo y cerró con la frase: “¡Seguiremos resistiendo hasta que la dignidad se haga costumbre!”.

La exfuncionaria también manifestó que le llamaba la atención tener que acudir a una acción judicial para reclamar garantías de protección, pues, según dijo, sería la primera vez que un exvicepresidente debe recurrir a una tutela con ese propósito.

Gobierno respondió a Francia Márquez y explicó cuánto cuesta su esquema de seguridad

La controversia tuvo respuesta desde la Casa de Nariño. Miller Soto, vocero de la Presidencia, rechazó que la exvicepresidenta vaya a quedarse sin protección y afirmó que lo que se adelanta es una actualización de las medidas, acorde con su condición de exfuncionaria.

A través de X, el funcionario aseguró que Márquez conservará un esquema de seguridad cuyo costo para el Estado sería de 600 millones de pesos mensuales. Además, sostuvo que mantener las medidas que tenía cuando ejercía la Vicepresidencia representaba un gasto superior a los 1.000 millones de pesos al mes.

“¡Paren de mentir! A la señora Francia Márquez NO se le está dejando sin protección. Se actualiza su esquema a su condición de exvicepresidente”, escribió Soto.

El pronunciamiento del Gobierno abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre las medidas de protección de la exvicepresidenta. Mientras ella sostiene que la decisión de la UNP la expone a un riesgo mayor y acudió a la justicia para frenarla, la Presidencia afirma que no se trata de retirarle la seguridad, sino de ajustar el esquema a su situación actual.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.